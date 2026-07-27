Конкурсный управляющий «Лесан Фарма» требует арест имущества на 3,4 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Лесан Фарма» обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о привлечении десяти контролирующих лиц к субсидиарной ответственности и наложении ареста на их имущество в пределах суммы требований кредиторов — 3,4 млрд руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Арбитражный суд Ростовской области 22 июня 2026 года продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Лесан Фарма» на шесть месяцев — до 22 декабря 2026 года. Ранее, 24 сентября 2025 года, компания была признана несостоятельной. Конкурсным управляющим утверждён Валерий Макаров — член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

ООО «Лесан Фарма» было учреждено в 2008 году и специализировалось на оптовой торговле фармацевтической продукцией.

Управляющий направил в арбитражный суд заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В заявлении он просит наложить арест на любое имущество, включая денежные средства на счетах и вкладах во всех банках, в том числе поступающие в будущем, в пределах суммы требований кредиторов.

Обеспечительные меры запрошены в отношении ООО «Югфарммед» (за исключением средств на выплату зарплаты и налогов), а также семи физических лиц — Усовича Д.Е., Котковец А.А., Дрогалова В.В., Числовой Н.В., Пятаченко Т.А., Игнатьевой Н.П. и Романова А.А. — в сумме, превышающей прожиточный минимум.

К субсидиарной ответственности по обязательствам «Лесан Фарма» управляющий просит привлечь десять лиц: ООО «Югфарммед», Усовича Дмитрия Евгеньевича, Котковец Анастасию Александровну, Дрогалова Виталия Вячеславовича, Числову Наталью Валентиновну, Пятаченко Татьяну Анатольевну, Игнатьеву Надежду Павловну, Романова Александра Александровича, Романову Евгению Вадимовну и Нефедова Сергея Николаевича.

Помимо этого, управляющий ходатайствует об истребовании доказательств: выписок по расчётным счетам ООО «Югфарммед» в АО «Банк ДОМ.РФ», филиале Центральный Банка ВТБ (ПАО) и ПАО КБ «Центр-Инвест» за период с 1 января 2023 года по настоящее время, сведений о работниках и счетах компании из Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области и отделения Фонда пенсионного и социального страхования, а также базы 1С ООО «Югфарммед». Дополнительно запрошена информация об участии Баталовой Людмилы Степановны в кредитных сделках с ПАО КБ «Центр-Инвест» в период с 1 января 2023 года по 1 февраля 2025 года и сведения из УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области об истории владения рядом транспортных средств.

Рассмотрение заявления в части установления размера субсидиарной ответственности управляющий просит приостановить до завершения расчётов с кредиторами.

Тат Гаспарян