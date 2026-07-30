Бизнес без долговой нагрузки

Гендиректор «Абсолют Факторинга» Елена Молоканова о том, почему факторинг является оптимальным инструментом финансирования в условиях кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Абсолют Факторинга» Елена Молоканова

Фото: предоставлено пресс-службой «Абсолют Банка» Гендиректор «Абсолют Факторинга» Елена Молоканова

Фото: предоставлено пресс-службой «Абсолют Банка»

В условиях дефицита капитала инструмент факторинга выполняет роль амортизатора: поставщики получают средства сразу после отгрузки, а покупатели сохраняют возможность спокойно аккумулировать выручку для расчетов в установленные сроки. Именно поэтому рынок факторинга показывает опережающую динамику — по итогам первого полугодия он вырос примерно на 16%, тогда как портфель «Абсолют Факторинга» увеличился на 47%.

Для банковского сектора меняется сама архитектура работы с корпоративным клиентом. Сегодня бизнес пришел к осознанию, что в период турбулентности в экономике факторинг становится не просто альтернативой кредиту, а безотказным резервным каналом фондирования. Если классическая кредитная заявка не проходит из-за ужесточения требований к финансовому профилю или закредитованности клиента, банк предлагает решение через уступку денежного требования. Гибкость этого инструмента позволяет находить выход практически для любого клиента независимо от отрасли, при этом сохраняя непрерывность операционной деятельности.

В условиях консервативной банковской политики и высокой закредитованности бизнеса классический заемный капитал становится для многих компаний недоступным. Факторинг в этой парадигме выступает не просто альтернативой, а универсальным инструментом оперативного управления ликвидностью: он опирается в первую очередь на качество дебиторской задолженности, а не на финансовое состояние самого поставщика.

Одно из главных преимуществ этого инструмента — отсутствие долговой нагрузки. При использовании факторинга без регресса клиент получает финансирование, но при этом возвращает его (финансирование) дебитор. В итоге обязательство не отражается на балансе клиента, что позволяет ему сохранять привлекательный финансовый профиль для инвесторов и банков. Факторинг дает бизнесу возможность предоставлять покупателям более длительные отсрочки платежа, повышая свою конкурентоспособность, при этом не ухудшая показатели отчетности.

Кроме того, вопреки распространенному мифу факторингом зачастую управлять проще, чем кредитом. Гибкая архитектура сделки позволяет дробить финансирование на небольшие транши и привлекать деньги ровно тогда, когда они необходимы. Это сокращает период начисления процентов. При этом высокая стоимость денег сегодня компенсируется возможностью структурирования: часть процентной нагрузки может брать на себя дебитор ради сохранения лояльного пула поставщиков.

Наконец, современный факторинг максимально автоматизирован с точки зрения документооборота и практически не имеет отраслевых ограничений. Инструмент легко масштабируется под любую задачу — от классического финансирования до предпоставочных займов, закупочных схем или агентских моделей расчетов с контрагентами. По сути, это модульная система настройки оборотного капитала, которая собирается под конкретный запрос бизнеса.

Таким образом, современный факторинг давно вышел за рамки классического финансирования дебиторской задолженности. Сегодня это оптимальный конструктор, позволяющий решать задачи самого разного профиля — от поддержки поставщиков крупного бизнеса до обеспечения экспортных контрактов и выдачи предпоставочного финансирования под сформированные заказы.

В арсенале рынка есть как классические продукты (реверсивный, агентский или закупочный), так и более сложные гибридные схемы: например, работа с ЭКСАР в экспортном сегменте или сочетание факторинга с коммерческим кредитом для предоставления платной отсрочки покупателю. В отраслях с поставками дорогостоящей техники применяется механизм залога товара до момента его оплаты. При необходимости целевого контроля средств инструмент легко дополняется банковским сопровождением сделки.

Универсальность инструмента достигла того уровня, когда практически не осталось отраслей вне факторинга. Все зависит исключительно от бизнес-задачи клиента. Если классическая уступка денежного требования не закрывает потребность полностью, структура сделки собирается как пазл из смежных продуктов: к базовому факторингу добавляются расчетные инструменты или элементы продуктов торгового финансирования. Именно эта гибкость позволяет трансформировать продукт под конкретный запрос бизнеса, будь то точечная донастройка одного лимита или выстраивание комплексной цепочки поставок.

Высокая ключевая ставка сегодня воспринимается бизнесом гораздо болезненнее, чем в прошлом году, хотя тогда ее уровень был выше. Причина — истощение финансовой подушки: у компаний практически не осталось запаса прочности, и любая процентная нагрузка ложится на измученные дефицитом ликвидности балансы.

В ответ клиенты начинают искусственно сокращать обороты: они придерживают поставки до последнего дня отсрочки, передавая их фактору только к моменту выплаты зарплат или налогов, чтобы сократить период начисления процентов. Это делает инструмент более гибким — бизнес сам управляет стоимостью фондирования за счет сокращения фактического срока финансирования.

Тем не менее во втором полугодии рынок продолжает расти не только в деньгах, но и по количеству активных клиентов. Высокая стоимость денег меняет лишь архитектуру сделок. Крупные дебиторы все чаще берут часть процентной нагрузки на себя, субсидируя поставщиков ради сохранения цепочек поставок. В результате сделка структурируется так, что две трети стоимости фондирования может оплачивать покупатель, а треть — клиент, или наоборот.

Таким образом, в текущей ситуации факторинг остается одним из немногих эффективных инструментов, позволяющим в условиях турбулентности не ставить бизнес на паузу.