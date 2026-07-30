«Банк будущего действует на опережение»

Цифровая трансформация сегодня является одним из самых быстрорастущих направлений в промышленности и банковском секторе. Более половины российских предприятий и свыше 80% банков внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ). О том, какие процессы уже сегодня можно оптимизировать за счет ресурсов ИИ и почему цифровизация банковских процессов стала ключевым конкурентным преимуществом, в интервью «Деньгам» рассказал старший вице-президент ПСБ, руководитель блока развития и цифровизации ОПК и гражданских отраслей Алексей Захаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший вице-президент ПСБ, руководитель блока развития и цифровизации ОПК и гражданских отраслей Алексей Захаров

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ Старший вице-президент ПСБ, руководитель блока развития и цифровизации ОПК и гражданских отраслей Алексей Захаров

Фото: Предоставлено пресс-службой ПСБ

— Как вы оцениваете уровень цифровой трансформации в промышленности? Внедрение каких решений в приоритете у предприятий?

— Промышленные предприятия сейчас переходят от внедрения инновационных точечных решений к комплексному автоматизированному управлению всем производственным циклом, так как в текущих реалиях изолированное внедрение даже самых передовых ИТ-решений уже не способно обеспечить требуемый уровень операционной эффективности. Поэтому основной тренд в цифровизации промышленности сегодня — создание сквозных цифровых экосистем, охватывающих весь производственный цикл, в том числе проектирование, производство и логистику, в едином контуре.

Например, в Карелии уже начала работать первая в России цифровая верфь — инновационная площадка, где внедрено ИТ-сопровождение строительства судов, установлено роботизированное оборудование, автоматизированы процессы производства. Новая верфь позволит Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу увеличить производительность более чем вдвое. В перспективе этот опыт смогут использовать как целевой ориентир и другие промышленные предприятия. Еще один знаковый пример — создание первого в России крупнотоннажного производства жидких и твердых эпоксидных смол. ГК «Полипласт» создает высокотехнологичное производство мощностью 55 тыс. тонн в год. Проект поможет добиться технологической независимости страны в сегменте эпоксидных смол, продукция завода будет широко востребована во многих отраслях промышленности, в том числе в авиационной, судостроительной и машиностроительной.

— Насколько активно промышленные предприятия сегодня используют технологии ИИ в своей работе? Какие задачи ИИ может упростить?

— Рынок искусственного интеллекта в России расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий. И масштаб применения в производственных процессах сегодня колоссальный — от постановки оптимальных задач при изготовлении продукции до обработки технической документации. Например, предиктивная аналитика и компьютерное зрение помогают прогнозировать свойства продукции, контролировать качество сырья, моделировать процессы, сокращать количество испытаний.

Если говорить о конкретных примерах использования ИИ на промышленных предприятиях, можно назвать опыт внедрения на производственных площадках Объединенной двигателестроительной корпорации ГК «Ростех» автономных комплексов на базе искусственного интеллекта и машинного зрения. Инновационные системы осуществляют потоковый контроль качества лопаток авиационных двигателей, в том числе одного из самых современных проектов российского авиадвигателестроения последних лет — ПД-8. Его проектирование изначально велось в виртуальной среде на базе компьютерного моделирования и технологий цифровых двойников. И если раньше каждая деталь компрессора требовала ручного осмотра специалистом отдела технического контроля, то сегодня процесс распознавания незаметных глазу дефектов автоматизирован. Это не только исключило влияние человеческого фактора, но и повысило операционную эффективность.

— Один из самых главных вопросов в таких масштабных проектах — инвестиции. Какие программы господдержки и банковские продукты сегодня помогают внедрять цифровые технологии на предприятиях?

— Государство сейчас комплексно стимулирует процессы модернизации производств — от совершенствования нормативно-правовой базы до субсидирования НИОКР и формирования новых научно-производственных кластеров. И для успешной реализации таких масштабных и капиталоемких инициатив важна синергия мер государственной поддержки и льготных банковских инструментов. К примеру, производство жидких и твердых эпоксидных смол, о которых я говорил выше, включено в национальный проект «Новые материалы и химия», а финансирование было выделено ПСБ по льготной процентной ставке в рамках постановления правительства РФ №295 «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции».

Банк традиционно поддерживает программы технологического обновления и цифровой трансформации предприятий. Доля льготного финансирования технологического перевооружения производства в кредитном портфеле ПСБ стабильно превышает 80%. Это кредиты под инвестиционные проекты, для программ опережающего финансирования гособоронзаказа и целевых решений федеральных органов исполнительной власти, а также собственные льготные программы банка.

— Насколько востребованы сегодня субсидии на возмещение части затрат на внедрение отечественного ПО?

— Бизнес активно использует инструменты господдержки, поскольку одна из причин — это продолжение импортозамещения информационной инфраструктуры предприятиями. Так, в феврале была актуализирована государственная стратегия в области цифровой трансформации обрабатывающей промышленности, согласно которой к 2030 году не менее 80% предприятий отрасли перейдут на российское ПО в ключевых процессах, а в компаниях с госучастием свыше 50% целевой уровень составляет 95%. Важно, что меры господдержки включают в том числе лимиты на самые дорогие статьи ИТ-бюджета. В частности, субсидии компенсируют до 80% стоимости закупки лицензий на российское ПО и до 70% расходов на услуги сторонних интеграторов по внедрению систем.

— Поговорим о самих банках и их перспективных решениях для корпораций. На каком этапе в России сейчас технологии открытого банкинга?

— Технологии открытого банкинга уже вышли за рамки отдельных экспериментов: еще два года назад запускались первые пилоты с единичными участниками, а сегодня уже 20 банков и компаний тестируют единые стандарты открытых API, разработанных совместно с участниками рынка. Для перехода к промышленному использованию мультибанковских экосистем игроки рынка сейчас развивают цифровые каналы и системы управления данными. Ждем изменений в действующем законодательстве, которые в том числе определят роли, ответственность и правила взаимодействия участников.

Для интеграции банковских систем во внутренние ИТ-системы компаний широко распространен классический инструмент OpenAPI. Он повышает эффективность расчетов, а также расширяет функционал, позволяя получить доступ не только к банковским услугам. Например, в ПСБ развитие взаимодействия казначейских систем госкорпораций с банком позволило повысить лояльность групп компаний и кратно увеличить сумму оборотов, которая проходит с использованием OpenAPI. В частности, все организации, входящие в ГК «Ростех», используют шлюз как основной и целевой канал передачи в банк всех рублевых платежных поручений. Только за прошлый год через OpenAPI оформлены десятки миллионов платежей, прирост составил 23%. К нашей системе подключены сотни клиентов, и они активно используют этот инструмент в работе, что подтверждает высокую востребованность технологии.

— Как сам банк использует технологии ИИ во внутрибанковских процессах и клиентском бизнесе?

— Специфика банковского сектора — колоссальные объемы ежедневно обновляемых данных, критически высокая стоимость операционных ошибок, важность скорости принятия решений — закономерно вывела сегмент в лидеры по внедрению искусственного интеллекта. Для банков ИИ — это инструмент рыночной конкуренции, когда выигрывают те, кто может повышать операционную эффективность при снижении расходов. Перспективные направления ИИ: проверка анкет, речевой анализ, скоринг и андеррайтинг, генерация документов и управление ликвидностью в реальном времени. Подчеркну, что при этом особое внимание должно уделяться неукоснительному соблюдению требований к защите информации, то есть должны использоваться решения on-premises.

Для ПСБ как финансового института, оперирующего данными предприятий ОПК и Минобороны России, безусловное обеспечение безопасности данных на основе принципов разграничения доступа, строгое соблюдение законодательства и регламентов является безусловным приоритетом.

Наша стратегия также предусматривает дальнейшее развитие функциональности и сервисов на базе интеллектуальных цифровых платформ.

В условиях стремительной эволюции технологий накопление уникального опыта внутри банка и предельная глубина кастомизации становятся долгосрочным конкурентным преимуществом. В ближайших планах — интеграция ИИ с внутренними банковскими платформами и клиентскими системами: CRM, кредитным и трансакционным конвейерами, модулями оценки рисков.

— Еще одна важная для крупных корпораций, для государственных корпораций тема — управление цепочками поставок. Как в этом направлении помогает цифровизация банковских продуктов?

— Российские банковские решения по этому направлению уже достигли технологической зрелости. Цифровизированы и внедрены сервисы, которые обеспечивают контроль корпораций над расходованием средств, объемами платежей, поставщиками, над всей цепочкой поставок. Наши машинные алгоритмы банковского сопровождения контрактов осуществляют непрерывный мониторинг и сверку трансакций на соответствие утвержденным сметам и превентивно блокируют нецелевые платежи. Дальнейшее развитие этих цифровых решений будет направлено на персонализацию продукта в соответствии с запросами клиентов.

— Каким станет банк будущего для крупных корпораций и ОПК?

— Банки будущего станут финансово-технологическими интеграторами, бесшовно внедренными в производственные контуры и ИТ-ландшафт предприятий. И главным фундаментальным преимуществом банка будущего будет способность действовать на опережение: оперативно внедрять передовые технологические решения и адаптировать финансовые механизмы под новые государственные задачи и запросы производственного сектора.

Михаил Щедрин