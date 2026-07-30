О том, как по принятым в этом году законам будет вестись борьба с финансовыми мошенниками, какие изменения произойдут на рынке инвестиционно-накопительного страхования, что нового ждет вкладчиков банков, владельцев криптовалют и попавших в тяжелую ситуацию заемщиков, в интервью «Деньгам» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

— В конце июля был принят закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Он разрешает криптовалюту?

— Закон создает полноценный, юридически защищенный цифровой финансовый контур. Так, определяются регулируемые посредники: биржи, брокеры, управляющие компании, цифровые депозитарии, криптообменники. В будущем предполагается предоставить брокерам и управляющим возможности совершать сделки на иностранных криптобиржах и с иностранными криптообменниками. Вводится разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Неквалы смогут приобретать криптовалюту на сумму до 300 тыс. руб. в год через каждого посредника. Им будут доступны наиболее ликвидные койны: биткойн, эфир и USDT. Совет директоров ЦБ сможет устанавливать на шесть месяцев «белый список» криптовалют, доступных для покупки неквалами. Квалифицированные инвесторы как более подготовленные клиенты смогут приобретать без ограничений любые криптовалюты.

Для юридических лиц новым законом предусмотрена максимальная свобода трансграничных крипторасчетов. Расчеты смогут совершаться как с регулируемым посредником, так и без его участия, через российскую и иностранную инфраструктуру, по любым кошелькам и с использованием любых криптовалют и стейблкойнов. Резиденты в целом не будут ограничены в приобретении криптовалюты за рубежом, оплачивая ее с иностранных счетов, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу, так же как сегодня резиденты уведомляют об операциях по иностранным банковским счетам.

Еще один пункт — интеграция цифровых финансовых активов (ЦФА) в общую финансовую инфраструктуру. Сейчас ЦФА выпускаются только в закрытых информационных системах. Новое регулирование предусматривает возможность выпуска цифровых прав в открытых сетях, а также возможность совершения сделок с ними через брокеров и на организованных торгах.

— В весеннюю сессию принят закон о борьбе с мошенничеством, «Антифрод 2.0». Это далеко не первый подобный закон. Какие новации появились в этот раз?

— Основная идея — сделать более эффективной государственную информационную систему (ГИС) «Антифрод», которая начала работать с весны этого года. Это расширенная версия системы Банка России, обеспечивающей для борьбы с мошенничествами обмен информацией между кредитными организациями. Сейчас к ГИС, помимо банков, подключаются и другие участники рынка. Во-первых, это операторы связи — для фильтрации трафика по номерам, связанным с мошенниками, блокировки звонков и SMS, маркировки зарубежных вызовов. Во-вторых, крупные цифровые платформы, то есть маркетплейсы, финтех-сервисы, экосистемы с собственными платежными решениями и P2P-площадками, где может проходить значительная доля переводов и коммуникаций. И, наконец, платежные агрегаторы и операторы электронных кошельков — чтобы подозрительные переводы не проходили через узкие звенья инфраструктуры без проверки по общим антифрод-базам.

Логика проста: если платформа принимает платежи, хранит деньги или организует массовые коммуникации, она должна быть встроена в единый контур антифрода. Например, подозрительная активность пользователя на маркетплейсе — скажем, массовая скупка товаров с чужого аккаунта или фишинговый звонок через мессенджер внутри платформы — мгновенно фиксируется. Сведения тут же передаются в общую систему, и банки получают сигнал о потенциальном фроде еще до того, как мошенники попытаются вывести деньги со счета. Еще один пример: злоумышленники часто используют маркетплейсы и сайты объявлений как плацдарм для развода граждан, переводя общение в сторонние каналы. Теперь платформы обязаны использовать данные ГИС «Антифрод» для верификации пользователей и пресечения мошеннических профилей-однодневок на взлете. При этом предусмотрена внесудебная блокировка фишинговых сайтов, распространяющих вредоносный софт и ворующих данные пользователей.

В части возмещения ущерба предусмотрено, что при хищении денег компенсировать потери клиенту будет та сторона, которая не выполнила возложенные на нее обязанности для его предотвращения: либо оператор связи, либо банк. В плане информационного взаимодействия ключевая новация — введение сервиса «красной кнопки» на портале «Госуслуги». «Красная кнопка» — это, по сути, единая точка быстрого реагирования на случай, когда человек понимает или хотя бы подозревает, что попал под мошенническую атаку. Она превращает разрозненные антифрод-механизмы в понятный для человека инструмент: нажал — и сразу вся инфраструктура получила сигнал. То есть не нужно вспоминать номера колл-центров, искать телефон банка или оператора связи. Пользователь заходит на знакомый ему госпортал, нажимает одну кнопку и запускает процедуру блокировки или проверки операций и коммуникаций, связанных с его номером, счетами и идентификаторами. Далее сигнал из личного кабинета пользователя моментально уходит в ГИС «Антифрод», а оттуда веерно распределяется по всей цепочке: в обслуживающие банки, к операторам связи и на другие платформы.

На развитие идеи более активного использования возможностей «Госуслуг» направлен и еще один закон, принятый под конец текущей сессии, 21 июля. Согласно ему, банки и микрофинансовые организации будут направлять в Бюро кредитных историй информацию об оформлении кредита в течение 30 минут, а БКИ должны будут уведомлять об этом человека через портал «Госуслуг» в течение 15 минут. Период охлаждения по потребительским кредитам сейчас составляет четыре часа при сумме займа 50–200 тыс. руб. и 48 часов — от 200 тыс. Это время можно использовать для блокировки выдачи средств или аннулирования договора, если гражданин подтверждает, что кредит оформлен без его согласия. Закон заработает с 1 октября 2027 года. И мы полагаем, что уведомление об оформлении кредита в сочетании с другими мерами, такими как самозапрет, период охлаждения, «вторая рука», спецкнопка на «Госуслугах» для возможности одним кликом сообщить о мошенничестве и заблокировать трансакции и карты, поможет кардинально снизить кредитное мошенничество.

— Вы упомянули самозапрет на кредиты, период охлаждения, «вторую руку». Эти нормы начали действовать еще в прошлом году. Насколько активно люди пользуются этими возможностями?

— На данный момент самозапрет на кредиты установлен примерно у 21 млн человек, а число воспользовавшихся этим механизмом еще больше.

При необходимости оформить заем люди снимают блок, а затем могут вновь его установить. Сервис «второй руки» подключили около 3,5 млн человек, чтобы перевести деньги или снять крупную сумму наличных свыше установленного лимита можно было только при подтверждении операции доверенным лицом.

— В ходе весенней сессии был принят закон, вводящий новые виды инвестиционно-накопительного страхования жизни — страхование с объявленной доходностью и страхование с расчетной доходностью. Зачем он понадобился, каких возможностей не хватало инвесторам в продуктах накопительного и долевого страхования жизни (НСЖ и ДСЖ)?

— Идея закона в том, чтобы разделить риски. К сожалению, практика ранее популярного инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), новые договоры по которому запрещено заключать с 2026 года, показала, что страховщики активно предлагали инвесторам, в том числе неквалифицированным, продукты, ориентированные на вложения в рискованные инструменты с потенциальной высокой доходностью. То есть, по сути, не проводили категоризацию инвесторов и оценку понимания ими рисков и готовности их принять, что обязаны делать, например, брокеры. В итоге многие неквалифицированные инвесторы неожиданно для себя получили низкий или нулевой номинальный доход, что с учетом инфляции означает реальные убытки.

Новый закон более тщательно разделяет инвестиционные продукты страхования жизни по уровню риска и сложности. Для массового инвестора вводится более предсказуемое страхование жизни с объявленной, то есть заранее известной, доходностью. Для квалифицированного инвестора будет продукт с расчетной доходностью, привязанной к рынку капитала — к конкретному активу, индексу или индикатору; по сути, это замена ранее популярного ИСЖ.

Мы полагаем, что таким образом линейка продуктов страхования жизни с инвестиционной составляющей станет прозрачной и понятной для граждан. А неквалифицированные инвесторы будут защищены от рыночных рисков сложных структурных продуктов.

— Чем страхование с объявленной доходностью отличается от НСЖ?

— Главное отличие в том, что в классическом накопительном страховании жизни клиенту заранее сложно понять, какую фактическую доходность он получит: есть базовый гарантированный доход, но дополнительный доход зависит от сложных внутренних расчетов компании и результатов ее инвестиций. В страховании с объявленной доходностью процент также определяет сам страховщик, исходя из результатов своей общей инвестиционной деятельности. Однако закон обязывает страховщика заранее объявить не только минимальный гарантированный доход, но и указать понятные для клиента правила начисления дополнительного дохода. И есть защита от рыночных просадок. Этот продукт не привязан к конкретным акциям или индексам: даже если фондовый рынок упадет, клиент защищен гарантированной ставкой. При этом страховщики могут привязывать эту гарантированную доходность к ключевой ставке ЦБ или объявлять фиксированный процент заранее.

— Страхование с расчетной доходностью от ДСЖ чем отличается?

— В долевом страховании жизни средства граждан вкладываются строго в открытые паевые инвестиционные фонды с профессиональными управляющими. В страховании с расчетной доходностью выплата привязана к конкретным активам, группам активов или рыночным индикаторам, выбранным в договоре,— например, акциям, драгметаллам, корзинам ценных бумаг. При этом размер прибыли рассчитывается по строгой математической формуле из договора и никак не зависит от деятельности самой страховой компании. Если выбранный актив вырос — инвестор забирает максимум, если упал — берет весь риск на себя. То есть это более рискованный продукт, чем ДСЖ, поскольку между инвестором и рынком нет профессионального управляющего активами. Именно поэтому такие договоры разрешено заключать только физическим лицам со статусом квалифицированного инвестора при единовременной уплате страховой премии не менее 6 млн руб., что фактически отсекает неподготовленных инвесторов и защищает от рисков массовый сегмент.

— Какие еще новации в сфере инвестиций и сбережений были приняты?

— После долгого обсуждения был наконец принят и со следующего года вступает в силу договор о так называемых жилищных вкладах. По закону договор жилищных сбережений заключается минимум на три года. Досрочное снятие без потери процентов допускается при направлении средств на покупку жилья или первый взнос по ипотеке, в обоих случаях — не ранее чем через год с момента открытия такого вклада. При отказе от покупки жилья — после полутора лет действия договора. По договорам жилищных сбережений предусмотрено расширенное страховое покрытие от Агентства страхования вкладов (АСВ) — до 10 млн руб.

— Означает ли потенциальная долгосрочность таких депозитов, что вкладчики могут рассчитывать на повышенные проценты по ним?

— В законе о договоре жилищных сбережений размеры ставок не регулируются. Однако мы предполагаем, что эти вклады помогут банкам формировать устойчивую пассивную базу под ипотечные операции. Банки, которым нужен такой ресурс, вполне могут устанавливать более привлекательные ставки по данным вкладам. Еще одна мотивация для банков делать более выгодные условия по жилищным сбережениям — расширение клиентской базы заемщиков. Поскольку высока вероятность того, что, скопив некую сумму, человек возьмет в том же банке ипотечный кредит. Банки смогут устанавливать более низкую ставку по ипотеке клиентам с хорошей сберегательной историей. Это не гарантируется законом, но вполне логично с точки зрения удержания клиента. А снижение ставки по ипотечному кредиту сроком на 10–20 лет даже на 0,5 процентного пункта означает ощутимую выгоду для заемщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

— Норма об обязательности выдачи ипотеки вкладчику исчезла из закона, но могут ли банки в целях привлечения клиентов брать на себя некие обязательства в плане жилищного кредитования владельцев жилищных вкладов?

— Разумеется, могут. Думаю, что именно так и будет. Банки будут предлагать при открытии таких долгосрочных вкладов более выгодные ставки по кредитам, которые прогнозируются после накопления необходимой первоначальной суммы. И это будет стимулировать как долгосрочные сбережения, так и жилищное кредитование. И в целом у нас существенный акцент именно на стимулирование долгосрочных сбережений. Принятие нескольких законопроектов в данной сфере запланировано Госдумой на осеннюю сессию этого года. Так, лимит страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет увеличится с 1,4 до 2 млн руб. Это повысит привлекательность долгосрочных вкладов и привлечет в банковский сектор длинные деньги, которые будут использованы для кредитования экономики. Тот же законопроект увеличивает с 10 до 30 млн руб. максимальный размер возмещения по счетам эскроу, используемым при покупке жилья в ипотеку. Таким образом, даже крупные вложения покупателей квартир будут защищены. Мы предполагаем, что повышение гарантированного покрытия будет стимулировать граждан открывать вклады на более длительный срок. По оценкам Банка России, на вклады сроком от трех лет может быть перемещено до 15% депозитной базы и до 10% средств с текущих счетов.

Одновременно для долгосрочных рублевых вкладов и безотзывных сертификатов будет снижена предельная ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов, а для валютных депозитов, наоборот, отчисления увеличатся. Это будет мотивировать банки повышать долю именно длинных депозитов, предлагая по ним вкладчикам более высокие ставки.

— В весеннюю сессию был принят закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Зачем это понадобилось?

— Необходимость такого закона была связана как раз с анализом рыночной ситуации, точнее даже — с анализом поведенческих паттернов молодых семей. Он показал, что молодые люди часто отказываются от заведения ребенка, особенно второго или третьего, поскольку опасаются, что это не позволит им безболезненно обслуживать ипотечный кредит: в связи с отпуском женщины по уходу за ребенком ее доход обычно падает. И такое положение дел негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.

Новый закон дает семьям право один раз за срок кредита взять льготный период на срок до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей и до 6 месяцев — при первом ребенке в случае снижения дохода и роста долговой нагрузки на семейный бюджет. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, но его положения распространяются и на ипотечные договоры, заключенные до этой даты.

Льготный период жестко ограничен возрастом ребенка: до полутора лет с даты рождения или с даты усыновления. При этом после шестого месяца проценты продолжат начисляться, просто их нужно будет выплатить после завершения каникул, либо за счет продления срока, либо за счет пересмотра графика платежей. То есть конструкция каникул изначально учитывает интересы кредиторов: они получат причитающиеся платежи, но с некоторой отсрочкой.

Помимо молодых семей, готовится и изменение законодательства в части работы с долгами любых заемщиков, попавших в сложную ситуацию. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о комплексном урегулировании задолженности физических лиц. Он принят в первом чтении, но пока продвигается довольно тяжело. Тем не менее я надеюсь, что он будет принят в ходе осенней сессии.

Закон позволит человеку, набравшему кредиты в разных банках, инициировать единую процедуру реструктуризации.

— А в чем сложности с прохождением законопроекта?

— Есть большое сопротивление со стороны структур, которые сейчас неплохо зарабатывают на урегулировании долгов граждан, в том числе со стороны юридического сообщества. В частности, не секрет, что у нас есть так называемые квазиюристы, которые подталкивают людей не платить долги, говоря, что урегулируют их проблемы с банками. Обычно такой путь для заемщика заканчивается плохо.

— Со стороны банковского сообщества такой подход найдет понимание? Мы видели примеры клубов кредиторов, в том числе международных. Они порой не могут договориться между собой даже не годами — десятилетиями…

— Думаю, что для банков это будет хороший вариант и с нахождением приемлемых способов реструктуризации долгов не будет проблем. Особенно учитывая, что в сегменте физлиц речь, как правило, идет о не слишком больших суммах. И такой долг банку проще реструктуризировать, нежели пытаться получить и держать на балансе просроченную задолженность. И я даже предполагаю, что необходимости в долгих переговорах между заемщиком и кредитором может и не быть: все будет реализовано на уровне технологий. Грубо говоря, программа будет определять условия реструктуризаций по заранее определенным алгоритмам.

Петр Рушайло