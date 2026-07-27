Песков допустил защиту российских торговых судов силами ВМФ
Российские торговые суда не будут оснащать вооружениями, но их защиту сможет обеспечить Военно-морской флот. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Песков напомнил, что гражданские суда не могут нести вооружения в соответствии с международным морским правом, «речи об этом идти не может». «Но то, что российский флот может принимать меры по защите, — да»,— отметил он.
Вчерашнее заявление Владимира Путина о том, что с захватом российских судов надо бороться как с пиратством, Дмитрий Песков назвал вполне исчерпывающим. «В таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами»,— говорил президент на встрече с командующими ВМФ.
США и страны Европы в 2026 году неоднократно отчитывались о задержании танкеров, которые связывают с российским «теневым флотом». В июне Франция задержала суда Tagor и Deliver, шедшие из Мурманска и Приморска соответственно. 22 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о задержании танкера South Star.
Подробнее — в материале «Ъ» «Как Запад охотится на “теневой флот” в нейтральных водах».
Заявления о возможной защите российских торговых судов силами Военно-морского флота (ВМФ) России, сделанные Дмитрием Песковым, являются частью более широкой стратегии по обеспечению безопасности морского судоходства, которая активно обсуждается с 2026 года. Ранее, в марте 2026 года, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что предложения по обеспечению безопасности российских торговых судов получили поддержку Владимира Путина и начали реализовываться. Среди этих мер назывались усиление контроля за судами, перевозящими грузы в интересах России, обеспечение безопасности судоходства силами ВМФ по объектовому и зональному принципам, а также возможность сопровождения судов мобильными огневыми группами.
Россия также рассматривает возможность сопровождения торгового флота в Балтийском море силами ВМФ для защиты от посягательств со стороны западных стран, как заявлял посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Эти заявления делаются на фоне участившихся случаев задержания европейскими странами танкеров, которые связывают с «теневым флотом» России. Власти РФ считают себя вправе принимать меры по защите своих интересов, а борьбу с захватом судов рассматривают как борьбу с пиратством.