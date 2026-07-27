Песков допустил защиту российских торговых судов силами ВМФ

Российские торговые суда не будут оснащать вооружениями, но их защиту сможет обеспечить Военно-морской флот. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Песков напомнил, что гражданские суда не могут нести вооружения в соответствии с международным морским правом, «речи об этом идти не может». «Но то, что российский флот может принимать меры по защите, — да»,— отметил он.

Вчерашнее заявление Владимира Путина о том, что с захватом российских судов надо бороться как с пиратством, Дмитрий Песков назвал вполне исчерпывающим. «В таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами»,— говорил президент на встрече с командующими ВМФ.

США и страны Европы в 2026 году неоднократно отчитывались о задержании танкеров, которые связывают с российским «теневым флотом». В июне Франция задержала суда Tagor и Deliver, шедшие из Мурманска и Приморска соответственно. 22 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о задержании танкера South Star.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как Запад охотится на “теневой флот” в нейтральных водах».