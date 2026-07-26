Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
Президент России Владимир Путин призвал бороться с попытками захвата российских танкеров решительно «как с пиратами». Однако это необходимо делать аккуратно — согласно международному морскому праву.
«В таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами»,— сказал господин Путин на встрече с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией (цитата по ТАСС).
Западные страны периодически сообщают о задержаниях танкеров, которые подозреваются в участии в «теневом флоте» России. 22 июля глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о задержании танкера South Star по подозрению в связях с Россией. ВМС Франции задерживали танкеры Tagos и Deliver. Суда шли из Мурманска и Приморска соответственно. В начале года США задержали танкер Marinera под российским флагом. По версии американской стороны, судно перевозило подсанкционную нефть.
Заявления президента России о решительной борьбе с захватом танкеров "как с пиратством", но в рамках морского права, прозвучали на фоне обсуждений в Европе и США возможности усиления давления на так называемый "теневой флот" России. Ряд европейских стран и США рассматривали варианты совместных операций по задержанию танкеров, которые, по их мнению, используются для обхода санкций и перевозки российской подсанкционной нефти.
Обсуждались различные юридические основания для таких задержаний, включая конфискацию судов, способных нанести ущерб окружающей среде из-за возраста, использование положений международного права о пиратстве в случае повреждения инфраструктуры или интернет-кабелей, а также введение новых национальных законов. В декабре 2025 года Евросоюз уже ввёл санкции в отношении 41 танкера, относящихся к "теневому флоту" России. США также предпринимали действия по задержанию судов, связывая их с нарушением санкций против России, как в случае с танкером "Маринера" в начале 2026 года. Российская сторона, в свою очередь, расценивает такие задержания как нарушения международного морского права, подчёркивая недопустимость применения силы к судам, зарегистрированным под флагом другого государства, если это не связано с пиратством или работорговлей. Россия также заявляла о готовности защищать свои торговые суда, в том числе с использованием Военно-морского флота, в условиях "атак и провокаций".