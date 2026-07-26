Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством

Президент России Владимир Путин призвал бороться с попытками захвата российских танкеров решительно «как с пиратами». Однако это необходимо делать аккуратно — согласно международному морскому праву.

«В таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами»,— сказал господин Путин на встрече с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией (цитата по ТАСС).

Западные страны периодически сообщают о задержаниях танкеров, которые подозреваются в участии в «теневом флоте» России. 22 июля глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о задержании танкера South Star по подозрению в связях с Россией. ВМС Франции задерживали танкеры Tagos и Deliver. Суда шли из Мурманска и Приморска соответственно. В начале года США задержали танкер Marinera под российским флагом. По версии американской стороны, судно перевозило подсанкционную нефть.