В ЕС задержали танкер South Star по подозрению в связях с Россией
Евросоюз задержал в понедельник, 20 июля, танкер South Star, который подозревается в участии в «теневом флоте» России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X. По ее словам, судно шло под ложным флагом, нарушая международное морское право.
Танкер South Star
Фото: @kajakallas
«Мы усиливаем давление на российский теневой флот. Нефтяной танкер MV SOUTH STAR, подозреваемый в плавании под чужим флагом в нарушение международного морского права, был задержан 20 июля силами операции Военно-морских сил Европейского союза для проверки флага»,— написала госпожа Каллас.
Глава евродипломатии добавила, что государства-члены ЕС расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в «теневом флоте» России. Теперь их могут проводить не только корабли миссии IRINI по мониторингу миграции в Средиземном море, но и корабли миссии ATALANTA по борьбе с пиратством у побережья Сомали.
Задержание танкеров, относящихся к «теневому флоту» России, является частью широкомасштабных усилий стран Евросоюза по усилению давления на российский энергетический сектор. Эти действия направлены на обход санкций, введенных ЕС и США против России. Европейские страны обсуждали возможность совместных операций по захвату таких судов, а также введение новых национальных законов для облегчения ареста.
Ранее ЕС уже вводил санкции против десятков танкеров, перевозивших российскую нефть в обход ограничений, и ужесточил правила в отношении компаний, предоставляющих им регистрационные услуги. В прошлых случаях задержаний танкеров во Франции и Бельгии суда также шли под чужими флагами, а экипажи отказывались от сотрудничества. Однако, по мнению юристов, такие задержания могут быть оспорены с точки зрения международного морского права, которое ограничивает свободу судоходства в открытом море. Зачастую экипажи освобождались после допросов, а суда возвращались после выплаты штрафов.