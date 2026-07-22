В ЕС задержали танкер South Star по подозрению в связях с Россией

Евросоюз задержал в понедельник, 20 июля, танкер South Star, который подозревается в участии в «теневом флоте» России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X. По ее словам, судно шло под ложным флагом, нарушая международное морское право.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер South Star

Фото: @kajakallas Танкер South Star

Фото: @kajakallas

«Мы усиливаем давление на российский теневой флот. Нефтяной танкер MV SOUTH STAR, подозреваемый в плавании под чужим флагом в нарушение международного морского права, был задержан 20 июля силами операции Военно-морских сил Европейского союза для проверки флага»,— написала госпожа Каллас.

Глава евродипломатии добавила, что государства-члены ЕС расширили разрешение на инспекции судов, подозреваемых в участии в «теневом флоте» России. Теперь их могут проводить не только корабли миссии IRINI по мониторингу миграции в Средиземном море, но и корабли миссии ATALANTA по борьбе с пиратством у побережья Сомали.