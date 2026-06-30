Капитана задержанного Францией танкера Deliver отпустили из-под стражи

Задержанный Францией танкер Deliver, шедший из Приморья, находится под административным арестом, сообщает Le Figaro. Капитана танкера 25 июня заключили под стражу. 28 июня мужчина был освобожден, и ему разрешили вернуться на судно. Сам танкер остается на якоре у порта Фос-сюр-Мер на юго-востоке Франции на время расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер Deliver

Фото: Handout / Etat-Major des Armees / AFP Танкер Deliver

Фото: Handout / Etat-Major des Armees / AFP

Танкер Deliver задержали 23 июня у берегов Сицилии. Французские власти обвинили экипаж в нарушении морского права. Судно следовало из порта Приморск в Сингапур под флагом Камеруна. Россиян среди членов экипажа нет. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что танкер принадлежит «теневому флоту» России.