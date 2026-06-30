Капитана задержанного Францией танкера Deliver отпустили из-под стражи
Задержанный Францией танкер Deliver, шедший из Приморья, находится под административным арестом, сообщает Le Figaro. Капитана танкера 25 июня заключили под стражу. 28 июня мужчина был освобожден, и ему разрешили вернуться на судно. Сам танкер остается на якоре у порта Фос-сюр-Мер на юго-востоке Франции на время расследования.
Танкер Deliver
Фото: Handout / Etat-Major des Armees / AFP
Танкер Deliver задержали 23 июня у берегов Сицилии. Французские власти обвинили экипаж в нарушении морского права. Судно следовало из порта Приморск в Сингапур под флагом Камеруна. Россиян среди членов экипажа нет. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что танкер принадлежит «теневому флоту» России.
Задержание танкера Deliver является частью целенаправленной политики Евросоюза по борьбе с так называемым «теневым флотом», который, по мнению западных стран, используется для обхода санкций и финансирования военных действий. С начала 2026 года Франция уже задерживала танкеры, которые, по ее утверждению, шли из России под чужими флагами, например, Deyna и Grinch. Подобная практика также наблюдалась и в других странах: Швеция задерживала танкер Jin Hui и сухогруз Caffa, а Бельгия — судно Ethera, которые связывали с российским «теневым флотом».
Задержания танкеров происходят в Средиземном или Балтийском морях, а также в Атлантическом океане, и часто сопровождаются обвинениями в нарушении морского права или использовании фальшивых флагов. После задержания суда обычно сопровождают в порты, а экипажи допрашивают. Зачастую суда освобождают после уплаты штрафа или внесения залога. Российские власти последовательно называют такие действия незаконными и «пиратством», утверждая, что они нарушают международное право.