В Петербурге вынесли приговор участникам схемы по обналичиванию 4,4 млрд рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем фигурантам дела о незаконной банковской деятельности. По данным объединенной пресс-службы судов города, осужденные обналичили свыше 4,4 млрд рублей и получили преступный доход более 40 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Петербурге отправил в колонию организаторов нелегального банковского бизнеса

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Суд в Петербурге отправил в колонию организаторов нелегального банковского бизнеса

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суд признал Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько виновными в незаконной банковской деятельности, а также в совершении незаконных валютных операций с использованием подложных документов. Рейн приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 900 тыс. рублей. Токарев получил 5,5 года колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. рублей, Фалько — 6,5 года колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

Как установило следствие, преступная группа действовала не позднее июня 2014 года. Для реализации схемы фигуранты зарегистрировали 52 юридических лица, открыли расчетные счета и организовали дистанционное банковское обслуживание. Через подконтрольные компании они проводили незаконные банковские операции, включая обналичивание денежных средств и переводы иностранной валюты, взимая с клиентов комиссию не менее 1% от суммы операций.

По материалам дела, через нелегальную структуру прошло не менее 4,4 млрд рублей, а преступный доход организатора превысил 44 млн рублей. Кроме того, участники группы незаконно перевели на счета нерезидентов более 3 млн евро.

Матвей Николаев