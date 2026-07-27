На Дону прогремели БПЛА

В ночь на 27 июля Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой средства противовоздушной обороны уничтожили около полусотни украинских беспилотников. Атаке подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в ходе атаки погибли пять жителей Ростова-на-Дону, среди них один ребенок. В столице области ранения получили восемь человек, еще один — в Таганроге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ночь на 27 июля Ростовская область после сильнейшего шторма накануне, нанесшего существенный ущерб инфраструктуре, подверглась массированной воздушной атаке украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили порядка 50 дронов в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также четырех районах области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Основной удар пришелся на донскую столицу. О начале отражения атаки глава города Александр Скрябин сообщил около 3 часов ночи. На данный момент предварительный ущерб оценивается. Известно, что обломки дрона повредили три многоквартирных дома, 17 частных домов, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.

В одном из многоквартирных домов Пролетарского района в результате атаки погибла семейная пара. По состоянию на 10:00 27 июля известно о как минимум восьми пострадавших в Ростове-на-Дону и одном в Таганроге. Два человека получили медицинскую помощь на месте, шестеро госпитализированы. Один мужчина получил значительные ожоги и переломы, его состояние оценивается как тяжелое. Остальные пострадавшие, по оценкам медиков, находятся в среднетяжелых, стабильных состояниях.

Жителей многоквартирных домов в районе, подвергшемся атаке, эвакуировали. По информации властей, 56 человек находятся в пункте временного размещения, где развернут медицинский пункт. Александр Скрябин сообщил, что в границах всех пострадавших районов города введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Там работают комиссии по оценке ущерба, продолжается обход домов для организации выплат.

В результате ночной атаки ущерб также был нанесен социальному учреждению — центру для бездомных. В момент удара в учреждении находилось 46 человек, из которых два соцработника. Жертв и ранений удалось избежать, сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Пожар, возникший из-за обломков БПЛА на территории складских помещений площадью 400 кв. м, удалось полностью ликвидировать.

В Таганроге обломки дрона частично повредили здание производственного объекта. Возгорания удалось избежать.

Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, за медицинской помощью обратился один человек. Он госпитализирован в отделение травматологии 1 ГКБСМП. Состояние средней степени тяжести. Кроме того, поступило несколько обращений граждан о повреждениях в ряде квартир. Для оценки ущерба и оказания помощи организована работа межведомственной комиссии. Специалисты выйдут по зафиксированным адресам. Глава города попросила жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

Следственный комитет России инициировал расследования «преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Ростовской и Белгородской областей, а также Донецкой Народной Республики», сообщает пресс-служба СКР.

Сегодня же в Белгороде в результате атаки пострадали двенадцать мирных жителей, в ДНР — семеро. Кроме того, массированные налеты ВСУ сегодня были отражены в Удмуртии и Ярославской области.

«Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям»,— отмечается в сообщении.

Константин Соловьев