Правительство России выделит 911 млн рублей на реконструкцию больницы в Таганроге

Правительство направит ряду регионов дополнительное финансирование на строительство и ремонт медицинских учреждений, в том числе и в Ростовской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Донской регион в 2026 году получит 911 млн руб. на проведение первого этапа реконструкции городской клинической больницы в Таганроге.

С 2026 до 2028 годы Мордовия, Кабардино-Балкария, Магаданская, Псковская, Ростовская и Челябинская области, а также Камчатский и Красноярский края суммарно получат более 6 млрд рублей. Ряд регионов в 2026 году обеспечат опережающим финансированием на реализацию таких проектов.

Константин Соловьев