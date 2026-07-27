Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике энтеровируса

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции. Граждане смогут обратиться с вопросами с 27 июля по 7 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора расскажут об основных симптомах, обработке овощей, фруктов и ягод перед употреблением, правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов и адреса консультационных центров указаны на официальных сайтах территориальных органов ведомства.

В июле Роспотребнадзор сообщал о вспышках энтеровирусной инфекции в трех регионах России: в Удмуртии, Архангельской и Свердловской областях. В свердловском санатории «Обуховский» в Нижних Сергах заболели семеро детей. СКР возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.