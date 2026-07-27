Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике энтеровируса
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции. Граждане смогут обратиться с вопросами с 27 июля по 7 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора расскажут об основных симптомах, обработке овощей, фруктов и ягод перед употреблением, правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов и адреса консультационных центров указаны на официальных сайтах территориальных органов ведомства.
В июле Роспотребнадзор сообщал о вспышках энтеровирусной инфекции в трех регионах России: в Удмуртии, Архангельской и Свердловской областях. В свердловском санатории «Обуховский» в Нижних Сергах заболели семеро детей. СКР возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
Энтеровирусная инфекция связана с энтеровирусами, которые активно размножаются в желудочно-кишечном тракте человека. Заражение обычно происходит фекально-оральным путем через загрязненные поверхности, еду, воду и предметы быта, а некоторые типы вируса могут передаваться воздушно-капельно. Вирусы Коксаки, относящиеся к энтеровирусам, могут сохраняться в холодной воде и заморозке, что объясняет их сезонные вспышки.
Большинство людей переносят энтеровирусную инфекцию легко, но у 10% могут наблюдаться серьезные симптомы, включая высокую температуру и поражение центральной нервной системы, вплоть до серозного менингита. Роспотребнадзор регулярно запускает горячие линии для информирования населения о профилактике различных инфекционных заболеваний, включая энтеровирусные инфекции, а также грипп и ОРВИ. Целью таких линий является консультирование граждан по симптомам, мерам гигиены и предупреждению распространения инфекций.