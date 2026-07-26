В свердловском санатории «Обуховский» семеро детей заразились энтеровирусом

Составлено ИИ-Ассистентъ

Энтеровирусные инфекции, к которым относится и зафиксированный в свердловском санатории случай, чаще всего поражают детей в возрасте от трех до десяти лет. Заражение ими происходит в основном из-за несоблюдения личной гигиены и купания в несанкционированных местах, поскольку вирус может сохраняться в воде до двух месяцев. Среди основных симптомов — повышение температуры, сыпь и кишечные расстройства.

В летний период 2023-2024 годов в различных регионах России наблюдался рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Например, в Саратовской области до конца лета 2023 года были закрыты бассейны из-за вспышки энтеровируса, а для профилактики дезинфицировали общественный транспорт и ограничивали массовые мероприятия с участием детей. В Татарстане в текущем году заболеваемость энтеровирусом выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, в основном среди детей до 14 лет. В Томской области в 2023 году рост заболеваемости энтеровирусом также превышал среднемноголетний уровень, преимущественно среди детей до 6 лет.

Эти инфекции опасны развитием менингита и последующими осложнениями. Например, в Ростове-на-Дону после вспышки энтеровируса в детском саду у двоих воспитанников был обнаружен энтеровирусный менингит, что привело к временному закрытию учреждения. В 2023 году в Севастополе рост случаев энтеровирусной инфекции среди 150 заболевших привел к серозному менингиту у 80% инфицированных, и в связи с этим были закрыты три пляжа.