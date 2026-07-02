Шесть случаев энтеровируса среди детей зарегистрировали в Удмуртии

В Удмуртии зафиксировано шесть случаев энтеровирусной инфекции с начала года. Все заболевшие — дети до 17 лет, сообщают в реготделении Роспотребнадзора.

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Четыре случая зафиксированы в Ижевске, по одному — в Якшур-Бодьинском районе и в Можге. С начала года ведомством также исследовано 152 пробы воды — из сточных вод, открытых водоемов и фонтанов. Пробы отобраны в Завьяловском, Малопургинском, Сарапульском, Балезинском, Кезском, Игринском, Шарканском, Увинском районах, а также в Ижевске, Воткинске, Глазове и Сарапуле. Энтеровирусы в пробах не обнаружены.

Энтеровирусы могут поражать центральную и периферическую нервную системы, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения. Заражение происходит через воду, пищу и контактно-бытовым путём. Наиболее уязвимы дети, у которых болезнь часто протекает с лихорадкой, сыпью и поражением слизистых.