СКР возбудил дело после вспышки энтеровируса в санатории в Нижних Сергах
Следственный комитет России (СКР) по Свердловской области возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории в Нижних Сергах. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону.
Дело возбуждено по статье 236 УК РФ. В пресс-релизе отмечается, что самочувствие заболевших детей ухудшилось. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертные исследования. Точное количество пострадавших выясняется.
Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах выявлена вспышка энтеровируса. По данным ведомства, с 23 по 24 июля вирусом заразились семеро детей. В санатории отменили массовые мероприятия, вожатых и детей вывезли из корпуса, где произошли заражения. За всеми, кто контактировал с заболевшими детьми, следят медработники.
Возбуждение уголовных дел по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), как в случае с санаторием в Нижних Сергах, является стандартной практикой Следственного комитета при массовых заболеваниях. Подобные дела возбуждались ранее по фактам вспышек энтеровирусной инфекции в детских садах, острых кишечных инфекций в детских лагерях, отравлений в школах и на турбазах. В таких случаях следователи осматривают места происшествий, допрашивают свидетелей и назначают экспертные исследования для установления всех обстоятельств.
Нарушения санитарно-эпидемиологических правил часто связаны с несоблюдением норм гигиены, качества питания или воды. Например, причиной массовых отравлений в школах и на турбазах могли стать норовирусы у персонала пищеблоков или несоблюдение санитарных норм при приготовлении пищи. Ответственность за подобные нарушения может быть возложена на должностных лиц, таких как заведующие столовыми, которым уже выносились приговоры по аналогичным делам.
Региональные управления Роспотребнадзора активно участвуют в эпидемиологических расследованиях таких случаев. Введение ограничений, таких как временная приостановка работы учреждений, перевод на дистанционное обучение или отмена массовых мероприятий, направлено на предотвращение дальнейшего распространения инфекции. Ситуация находится на контроле Следственного комитета, и расследование продолжается с целью установления причин произошедшего и степени тяжести вреда здоровью пострадавших.