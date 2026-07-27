Отсрочка бюджетных кредитов высвободит для Ставрополья 1,4 млрд рублей

Федеральная инициатива по переносу сроков погашения бюджетных кредитов с 2027–2029 годов на 2031–2033 годы позволит Ставропольскому краю получить дополнительный ресурс для финансирования текущих расходов и снизить потребность в коммерческих заимствованиях. Такое мнение в комментарии «Ъ-Кавказ» высказал руководитель проектов УК «Гамма Групп» Дмитрий Левин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Левин, руководитель проектов УК «Гамма Групп» Фото: Дмитрий Левин, руководитель проектов УК «Гамма Групп»

По словам эксперта, для региона с невысокой долговой нагрузкой перенос выплат станет эффективной антикризисной мерой, которая позволит перераспределить бюджетные ресурсы без дополнительного давления на финансы края.

«Для Ставропольского края, который демонстрирует низкий уровень долговой нагрузки, перенос сроков погашения создает дополнительный финансовый зазор. Благодаря этому решению край получает высвобождаемые средства в бюджете — по оценкам губернатора, речь идет о сумме около 1,4 млрд руб. Это особенно важно на фоне прогнозируемого дефицита бюджета»,— отметил Дмитрий Левин.

По его словам, перенос сроков погашения позволит региону не направлять значительные средства на крупные выплаты в ближайшие годы и сохранить возможность финансировать социальные и инфраструктурные проекты. Кроме того, эта мера вписывается в федеральную политику по снижению зависимости субъектов от банковских кредитов. Эксперт напомнил, что Минфин одновременно обсуждает расширение практики замещения коммерческих долгов бюджетными кредитами, а также предоставление казначейских кредитов под 0,1% годовых для покрытия кассовых разрывов.

Вопрос переноса сроков возврата бюджетных кредитов Минфин России обсуждает с регионами в рамках подготовки новой схемы управления региональным долгом. Речь идет о платежах, которые субъекты должны были провести в 2027–2029 годах. Предлагается перенести их на 2031–2033 годы.

Для Ставропольского края эта тема особенно актуальна после существенного сокращения государственного долга. По оценке агентства «Эксперт РА», в 2025 году объем обязательств региона уменьшился на 51,6%. При этом аналитики ожидают дефицит краевого бюджета в размере 17,5 млрд руб., который власти планируют покрывать в том числе за счет банковских кредитов. На этом фоне отсрочка выплат по бюджетным кредитам может снизить потребность в более дорогих коммерческих заимствованиях и обеспечить региону дополнительную гибкость при исполнении бюджета.

Станислав Маслаков