В Новочеркасске ищут подрядчика для содержания дорог за 30 млн рублей

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новочеркасска объявил тендер на содержание 477 автомобильных дорог города. Начальная цена контракта составляет 30 млн руб. Об этом сообщается на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнять механизированное подметание усовершенствованных покрытий. В приоритете — улицы с маршрутами городского транспорта и высокой интенсивностью движения, затем — дороги со средней и малой загруженностью. Контрактом предусмотрена механизированная мойка объектов улично-дорожной сети.

Там, куда не сможет добраться спецтехника — в зонах примыкания к бортовым и барьерным ограждениям, а также в створах примыкающих улиц — будет применяться ручная уборка. В перечень работ также входят очистка остановочных комплексов и урн с заменой пакетов и уборкой мусора вокруг них.

Кроме того, подрядчик займется ликвидацией последствий непогоды — сбором, распиловкой и вывозом древесных остатков, очисткой водоотводных лотков и прибордюрной части от грунта, песка, мусора и наледи. Предусмотрены также сплошная мойка барьерных ограждений, ручная очистка от наносного грунта из-под них, удаление граффити, покос травы и вырубка поросли.

В зимний период подрядчик обязан распределять технологические материалы при снегопадах, убирать снег с тротуаров и вывозить его. В рамках контракта предусмотрено и восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без применения новых материалов.

Прием заявок завершится 3 августа.

Константин Соловьев