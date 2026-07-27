В Новочеркасске ищут подрядчика для содержания дорог за 30 млн рублей
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новочеркасска объявил тендер на содержание 477 автомобильных дорог города. Начальная цена контракта составляет 30 млн руб. Об этом сообщается на портале Госзакупок.
Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ
Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнять механизированное подметание усовершенствованных покрытий. В приоритете — улицы с маршрутами городского транспорта и высокой интенсивностью движения, затем — дороги со средней и малой загруженностью. Контрактом предусмотрена механизированная мойка объектов улично-дорожной сети.
Там, куда не сможет добраться спецтехника — в зонах примыкания к бортовым и барьерным ограждениям, а также в створах примыкающих улиц — будет применяться ручная уборка. В перечень работ также входят очистка остановочных комплексов и урн с заменой пакетов и уборкой мусора вокруг них.
Кроме того, подрядчик займется ликвидацией последствий непогоды — сбором, распиловкой и вывозом древесных остатков, очисткой водоотводных лотков и прибордюрной части от грунта, песка, мусора и наледи. Предусмотрены также сплошная мойка барьерных ограждений, ручная очистка от наносного грунта из-под них, удаление граффити, покос травы и вырубка поросли.
В зимний период подрядчик обязан распределять технологические материалы при снегопадах, убирать снег с тротуаров и вывозить его. В рамках контракта предусмотрено и восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без применения новых материалов.
Прием заявок завершится 3 августа.