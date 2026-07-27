Дроны нагнали страху

Последствия дроновых атак на крупные логистические центры WB на юге России актуализировали тему защиты от подобных угроз. Спрос на страхование от БПЛА резко возрос, а страхование инфраструктурных объектов становится убыточным для самих страховщиков. По данным экспертного сообщества Кубани, выплаты участников рынка в первом полугодии по страховым случаям военного характера превысили полученные ими премии в разы. В отрасли говорят о грядущей трансформации страхового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года выплаты по страховым случаям, связанным с атаками БПЛА, уже состоялись, и они превышают полученную страховую премию в разы. При этом география страховых случаев, связанных с налетами БПЛА, расширилась. Сегодня они происходят в Новороссийске, Краснодаре, Туапсе, Ейске. За первый квартал 2026 года число запросов на страхование выросло на 60% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Ассоциации страховых организаций Краснодарского края.

Директор Департамента страхования имущества и ответственности страхового брокера «А.Р.С.Консалтинг» Илья Лобанов также отмечает стремительный рост спроса на страхование от терактов и атак БПЛА в корпоративном сегменте и рост в начале года убыточности по этому направлению в разы — выплаты бизнесу по всей стране уже исчисляются миллиардами рублей. Поэтому страховщики начинают внимательнее оценивать полисы: смотрят на локацию объекта, отраслевую специфику, наличие превентивных мер защиты и все чаще запрашивают дополнительную информацию перед тем, как принять риск на страхование.

По данным аналитического центра страхового брокера АСТ, сегодня российские страховщики не готовы выделять риски атак БПЛА в отдельный страховой продукт и чаще включают их в покрытия по рискам «терроризм», «диверсия». Такой подход становится базовым для коммерческой недвижимости. В такой ситуации вероятность страховой выплаты все чаще зависит от юридической квалификации инцидента, а не от самого факта ущерба.

Председатель Совета Ассоциации страховых организаций Краснодарского края Эдуард Гайдаенко поясняет, что дело здесь не в нежелании страховать, а в системном ограничении: после ухода международных перестраховщиков вся нагрузка легла на российскую систему, возможности которой не безграничны.

«Как верно отметил руководитель крупной страховой компании (гендиректор Росгосстраха Максим Шепелев.— “Ъ-Кубань”), механизм страховой защиты работает, но его возможности объективно ограничены и будут снижаться с учетом роста числа атак и катастрофических повреждений. Для нашего региона, который является одним из ключевых логистических и промышленных узлов юга страны, эта проблема стоит особенно остро. Без участия государства и создания новых механизмов перестрахования рынок просто не сможет обеспечить полное возмещение по крупнейшим, крупным и средним объектам»,— отмечает председатель Совета Ассоциации страховых организаций Краснодарского края Эдуард Гайдаенко.

Эксперт краснодарской юридической компании «Векави групп» Виктория Ошуева отмечает: страхование рисков от атак БПЛА через покрытие терроризма и диверсии сегодня является одним из самых дискуссионных вопросов на рынке.

Клиенты хотят защиты, а страховщики вынуждены балансировать между спросом и финансовой устойчивостью. Реальность такова, что при страховании сложных промышленных объектов с высокой страховой суммой у страховых компаний создается системный риск.

«Поэтому можно прогнозировать споры, связанные с отказами в признании атак БПЛА страховыми случаями при отсутствии соответствующей квалификации госорганов»,— полагает юрист.

В текущих условиях одним из самых обсуждаемых как среди страховщиков, так и среди представителей бизнеса и рядовых граждан становится вопрос о том, в каком направлении дальше будет развиваться ситуация на рынке: станет ли он дрейфовать в сторону удорожания полисов или в сторону «усыхания» предложения.

Эдуард Гайдаенко полагает, что вероятны оба тренда сразу. «Убыточность страхования по рискам терактов в первом квартале 2026 года выросла в 1,3–1,8 раза, и это давление будет только нарастать.

Логично предположить, что страховщики будут вынуждены поднимать тарифы — включение защиты от БПЛА уже сейчас удорожает полис в среднем на 15%.

Параллельно будет происходить сужение предложения: компании станут более избирательно подходить к принятию таких рисков, особенно для крупных объектов. Но это не "усыхание" в негативном смысле, а естественная адаптация рынка к новой реальности»,— полагает эксперт.

Ситуация на страховом рынке после атак на логистические объекты на юге, безусловно, напряженная. Но это не катастрофа, а скорее «момент истины», который заставляет всех его участников, в том числе и государство, пересмотреть подходы в части защиты активов, считает Эдуард Гайданко. Рынок столкнулся с общим вызовом, к которому был не готов, но сегодня он активно ищет решения. «Рынок находится в процессе трансформации. Да, сейчас есть сложности, но одновременно с этим идут активные обсуждения с участием государства и страхового сообщества о том, как переформатировать систему. Это дает надежду, что в ближайшее время появятся более понятные и надежные механизмы защиты»,— резюмирует господин Гайдаенко.

Михаил Волкодав