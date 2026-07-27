В июне жители Кубани направили на досрочное погашение кредитов 13,61 млрд рублей

Россияне в июне 2026 года направили на досрочное погашение кредитов 372,3 млрд руб., что на 4,9% больше, чем месяцем ранее. Как следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средства были направлены на погашение 2,53 млн кредитных договоров. На Кубани в июне на эти цели направили 13,61 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Из общего объема досрочных выплат по стране 235,8 млрд руб. (63,4%) пришлось на полное погашение кредитов, еще 136,4 млрд руб. (36,6%) — на частичное. Доля досрочных выплат в портфеле розничного банковского кредитования достигла 1,1% против 0,8% годом ранее. По сравнению с июнем 2025 года объем средств, направленных на досрочное погашение, увеличился на 74,5%, а число закрытых раньше срока кредитных договоров — на 31,5%.

Наибольший объем досрочных выплат пришелся на кредиты наличными — 183,7 млрд руб., или 49,3% от общей суммы. На ипотечные кредиты пришлось 130,6 млрд руб. (35,1%), на автокредиты — 53,2 млрд руб. (14,3%), на POS-кредиты — 4,8 млрд руб. (1,3%).

По словам генерального директора ОКБ Михаила Алексина, рост объемов досрочного погашения связан, в частности, с окончанием сроков банковских вкладов: часть клиентов направляет высвободившиеся средства на сокращение кредитной нагрузки. Еще одним фактором он назвал «взросление» кредитного портфеля: по мере роста доходов заемщиков фиксированные аннуитетные платежи занимают меньшую долю семейного бюджета, что позволяет погашать кредиты раньше срока.

Среди регионов по объему средств, направленных на досрочное погашение кредитов, Краснодарский край занял четвертое место. В июне жители региона направили на эти цели 13,6 млрд руб., погасив полностью или частично 99,4 тыс. кредитных договоров. Лидерами рейтинга стали Москва (48,2 млрд руб.), Московская область (31,6 млрд руб.) и Санкт-Петербург (20,2 млрд руб.).

Вячеслав Рыжков