Главная идея коллекции — готовые комплекты, позволяющие собрать стильный образ за считаные минуты. Продуманные сочетания демонстрируют баланс между комфортом, женственностью и современной эстетикой.

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В центре сюжета культовые жакеты — визитная карточка бренда. В новом сезоне дизайнеры переосмыслили классический силуэт, вдохновившись эстетикой сразу нескольких направлений: французской элегантностью, архитектурным азиатским минимализмом и выразительными цветовыми акцентами европейской уличной моды. В коллекцию вошли приталенный молочный жакет с отсылкой к культовому New Look Кристиана Диора, асимметричный жакет в насыщенном оттенке электрик, а также фактурная вязаная модель с азиатскими застежками-клевантами. Дополняют капсулу струящиеся платья из шифона и верхние слои, которые легко комбинируются между собой. И хотя лето еще в самом разгаре, в коллекции появились первые акценты нового сезона: укороченное пальто в черно-белой гамме, плащ-дождевик с эффектом металлик и другие модели верхней одежды, которые позволят плавно перейти из теплых августовских вечеров в первые прохладные дни.

Особое внимание бренд уделил цветовой палитре, отражающей все тот же плавный переход от яркого лета к более спокойному и благородному настроению в конце сезона. Основу коллекции составили молочные и черно-белые оттенки — универсальная база, которая легко комбинируется между собой и остается актуальной вне времени. При этом коллекция не обходится без выразительных цветовых акцентов: насыщенный электрик, теплый персиковый и природные тона добавляют образам характер. Завершают палитру авторские цветочные и графичные принты.

«В лучах августа» — это коллекция, посвященная моментам, которые хочется запомнить: вечерним прогулкам по городу, путешествиям без повода и последним теплым дням сезона. Ведь самые красивые воспоминания рождаются именно в них.

Полина Корнилова