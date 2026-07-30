Огненная королева лета
С наступлением июля на гастрономической карте Петербурга традиционно прибавляется цвета: в меню появляются блюда из лисичек. Шеф-повар ресторана «Вино и вода» в отеле «Индиго» Денис Климонтов посвятил рыжей фаворитке летнего стола три авторских блюда.
Одно из них — баклажан, запеченный с фетой и лисичками. «Запекаем баклажан целиком, соединяем его с "лучшими друзьями" — чесноком и шалотом. Крошим фету и выкладываем сверху жареные лисички. Нетривиальное сочетание, которое нужно попробовать этим летом!»— комментирует свой выбор шеф-повар.
Фото: «ИНДИГО»
Следующее блюдо — картофельный гратен с малосольными огурцами, сметаной и лисичками. Судя по ингредиентам, все просто, но не очень. «Запекаем картофельный гратен, подаем с густой сметаной, домашними малосольными огурцами и жареными лисичками. Лисички глазируем демигласом, сметане придаем оттенок вкуса укропным маслом. Все вместе — вкус жареной картошки у бабушки в деревне»,— улыбается Денис Климонтов.
И наконец, филе цыпленка с тыквой и лисичками. «Лисички и тыква имеют во вкусе сладковатые нотки, которые отлично сочетаются с сочным, хорошо приправленным жареным филе цыпленка. Соус с нотками запеченного чеснока со шпинатом объединяет все ингредиенты своей сливочностью»,— подводит итог шеф-повар.