Огненная королева лета

Одно из них — баклажан, запеченный с фетой и лисичками. «Запекаем баклажан целиком, соединяем его с "лучшими друзьями" — чесноком и шалотом. Крошим фету и выкладываем сверху жареные лисички. Нетривиальное сочетание, которое нужно попробовать этим летом!»— комментирует свой выбор шеф-повар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ИНДИГО» Фото: «ИНДИГО»

Следующее блюдо — картофельный гратен с малосольными огурцами, сметаной и лисичками. Судя по ингредиентам, все просто, но не очень. «Запекаем картофельный гратен, подаем с густой сметаной, домашними малосольными огурцами и жареными лисичками. Лисички глазируем демигласом, сметане придаем оттенок вкуса укропным маслом. Все вместе — вкус жареной картошки у бабушки в деревне»,— улыбается Денис Климонтов.

И наконец, филе цыпленка с тыквой и лисичками. «Лисички и тыква имеют во вкусе сладковатые нотки, которые отлично сочетаются с сочным, хорошо приправленным жареным филе цыпленка. Соус с нотками запеченного чеснока со шпинатом объединяет все ингредиенты своей сливочностью»,— подводит итог шеф-повар.

Светлана Куликова