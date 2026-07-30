«Нигилист»: архитектура, инженерия, комфорт

Концепция «доступный премиум», которая сегодня на устах и у девелоперов, и у многих потенциальных покупателей, зачастую окружена стереотипами. В массовом сознании подобный формат нередко ассоциируется с трактовкой «бизнес-лайт» или «классический комфорт-класс с элементами бизнес-сегмента».

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Однако конкретную альтернативу стереотипам выдвигает группа компаний Bau City Development с урбан-кварталом «Нигилист». Этот проект демонстрирует, чем наполнена философия жилья с премиальным подходом: надежные и технологичные инженерные решения, впечатляющая архитектура, а также варианты планировок, созвучные современному жизненному темпу, и благоустройство, в котором раскрывается искренняя забота о благополучии каждого жителя квартала.

Свою миссию девелопер видит прежде всего в том, чтобы создавать по-настоящему комфортную, функциональную среду, где реализуются качественные и разнообразные сценарии жизни для любых возрастных групп.

«Наш подход подразумевает сочетание безбарьерной среды, эмоциональной архитектуры, благоустройства и ландшафтного дизайна, дизайнерской отделки мест общего пользования, применения современных технологий и инженерных систем»,— рассказывает основатель группы компаний Bau City Development Кирилл Сиволобов.

В результате рождаются штучные проекты ручной сборки с индивидуальным характером, запоминающимся обликом, комфортным, эстетичным и безопасным содержанием. Одна из самых красноречивых иллюстраций — проект «Нигилист», расположенный во Фрунзенском районе рядом со станцией метро «Бухарестская» и в доступности от центра и ключевых транспортных узлов.

Архитектурное решение, разработанное основателем архитектурного бюро «Астрагал» Сергеем Шустерманом, вдохновлено работами мэтров мирового зодчества — Захи Хадид и Рема Колхаса — и сочетает в себе черты параметрический архитектуры, постмодернизма и минимализма.

Bau City Development реализует подход к недвижимости через строительство многофункциональных объектов. Например, в проекте «Нигилист» перед нами доступный бизнес, но с концепцией и функциями, как в доме премиум-класса.

Здесь три формата проживания: классические квартиры в жилом комплексе «Нигилист. Жизнь», дизайнерские апартаменты высокого класса для жизни с полной отделкой «Нигилист. Резиденции» и сервисные апартаменты «Нигилист. Инвестиции» с полной инфраструктурой, ресторанным двориком, коворкингом и т. д. Дополняют картину почти полторы сотни офисов, выведенных в открытую продажу.

Один из элементов концепции доступного премиума — благоустройство. Разработку поручили студии ландшафтного дизайна DEREVO PARK, авторам благоустройства «Новой Голландии». Основная идея благоустройства — создать многофункциональное общественное пространство, в котором жители квартир, владельцы апартаментов, сотрудники офисов и гости квартала смогут выбирать различные сценарии отдыха, общения, работы и досуга. Такой подход продолжает философию проекта «Нигилист», объединяющего в единую экосистему жилье, коммерческую недвижимость, сервисную инфраструктуру и общественные пространства.

В основу концепции легла авторская идея «Плетение лесной гармонии». Геометрия прогулочных маршрутов и общественных пространств вдохновлена природной структурой дерева и переплетением ветвей. Благодаря этому во дворе формируется живой природный ландшафт с атмосферой городского леса, который контрастирует со строгой современной архитектурой квартала и подчеркивает ее выразительность.

«При разработке благоустройства мы стремились создать полноценную среду для жизни. Концепция строится на сочетании современной архитектуры и природного ландшафта, где каждый элемент — от прогулочных маршрутов до озеленения и малых архитектурных форм — работает на создание комфортной, эстетичной и эмоционально насыщенной атмосферы. В результате двор становится естественным продолжением философии всего квартала и предлагает жителям множество сценариев для отдыха, общения, спорта и прогулок», — отмечает Кирилл Сиволобов.

Важный аспект — разделение потоков гостей и жильцов апарт-отеля. Архитекторы предусмотрели систему функционального зонирования территории, при которой семейные пространства и зоны отдыха для жителей сохраняют необходимый уровень приватности и безопасности.

Философия доступного премиума раскроется и в строительстве бизнес-центров — новом направлении для компании. Bau City Development приобрела земельный участок площадью 6647 кв. м на Выборгской стороне, где планирует построить объект общей площадью около 32 000 кв. м и ввести его в эксплуатацию в III квартале 2029 года.

Новый бизнес-центр станет первым крупным офисным проектом Bau City Development и дополнит портфель компании.

«Сегодня качественные офисные пространства остаются востребованным продуктом, особенно в локациях с развитой транспортной доступностью и сложившейся городской инфраструктурой», — прокомментировал перспективы нового проекта Кирилл Сиволобов.

Галина Столярова