Вслед за мировым трендом на гибридные форматы жизни, где работа, отдых и частная резиденция сливаются в единую экосистему, в самой престижной локации Петербурга появляется проект, меняющий представление о загородной недвижимости.

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Вечер четверга. Густой гул мегаполиса и бесконечный список задач остаются позади, растворяясь в зеркале заднего вида. Полчаса по скоростной трассе — и вы совершаете не просто географическое, а ментальное перемещение. Воздух здесь наполняется ароматом сосен и солью Финского залива. Это Курортный район, сохранивший аристократический флер и уникальный природный ландшафт. Из места сезонного отдыха он превращается в полноценную часть городской жизни для самой требовательной аудитории.

Мир давно живет в гибридном формате. Но если раньше это касалось лишь рабочих графиков, то теперь гибридность стала философией жизненного пространства. Для тех, кто управляет сложными процессами и ценит время как главный актив, возник новый запрос. Им больше не нужна просто квартира в городе и просто дом за городом. Нужно интеллектуальное пространство-трансформер, способное адаптироваться под их ритм.

Эта философия, давно принятая как стандарт в швейцарских Альпах или на побережье Калифорнии, находит воплощение в Петербурге. Весной нынешнего года компания «Алгоритм жизни» приобрела участок в поселке Солнечное у холдинга «Сенатор». Девелопер намерен создать сервисный курортный кластер. Комплекс предложит рынку новый формат жизни за городом, сочетающий приватность собственного дома с инфраструктурой пятизвездочного отеля. Чтобы понять суть новой модели, достаточно представить три дня из жизни резидента.

Пятница. Утро начинается не с будильника, а с пения птиц и терпкого вкуса свежесваренного кофе на собственной террасе. Впереди несколько часов сфокусированной работы над годовой стратегией компании. Панорамное окно открывает вид на вековые сосны, и этот медитативный пейзаж работает лучше любого коуча по продуктивности. Здесь нет отвлекающих факторов и офисной суеты. В такой обстановке рождаются не отчеты, а идеи. Вечером — ужин в ресторане на территории, где беседа с соседом может перейти в перспективное партнерство.

Суббота. К выходным пространство меняет ДНК. Сюда приезжает семья. Детский смех наполняет игровые зоны, интегрированные в природный ландшафт. Бытовые вопросы растворены в безупречном, почти невидимом сервисе. День проходит в прогулках по экотропам к заливу, а вечер — за семейным ужином.

Понедельник. Внезапная командировка. Один клик в приложении — и команда гостеприимства уже готовит резиденцию для новых гостей. Это может быть основатель ИТ-стартапа, топ-менеджер, уставший от гостиничного однообразия, или представитель креативной индустрии в поисках вдохновения. Все они ценят время и качество жизни.

«Настоящая роскошь сегодня — это не пафос, а возможность разгрузить голову,— комментирует концепцию основатель компании «Алгоритм жизни» Кирилл Рудаков.— Для меня идеальный дом — это когда все происходит как будто само собой,— продолжает он.— Тебе тепло, вокруг чисто, в ресторане ждет любимый столик, и ты даже не задумываешься, кто за этим стоит. Наша задача — сделать так, чтобы быт стал невидимым. Мы создаем не просто стены — мы возвращаем людям их время».

За этой «невидимостью» стоит сложная инфраструктура: ресторан высокой кухни, велнес-пространство с бассейном и спа, элегантные общественные гостиные, закрытый паркинг и, главное, сервисная модель отеля 5*. Все это не просто набор опций, а элементы среды, которая освобождает от рутины и позволяет сфокусироваться на главном.

В гибридной модели 80% успеха — это не толщина стен, а интеллект управляющей системы. Важнейший элемент модели — ее инвестиционная гибкость. В отсутствие владельца резиденция не простаивает, а интегрируется в систему управления арендным фондом. Один клик в приложении — и пространство начинает работать как актив, принося доход.

«Сегодня главный вопрос не "где жить", а "как",— говорит Кирилл Рудаков,— в ответ мы создаем пространство, которое служит вам, а не наоборот. Это умный актив, который работает, пока вы отдыхаете, и помогает сосредоточиться на том, что действительно важно».

Наталия Пономаренко