Обрушившийся на Ростов шквал спровоцировал более сотни ЧП

В Ростове-на-Дону продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия, обрушившегося на город днем 25 июля. К настоящему времени специалисты ликвидировали 26 происшествий, продолжается устранение еще 73, сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Хоперская Фото: Мария Хоперская

Всего шторм спровоцировал более 100 происшествий. Всю ночь их последствия устраняли шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администраций районов и ресурсоснабжающих организаций.

В первую очередь с проезжей части и тротуаров убирают стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Чистовая уборка запланирована вторым этапом.

Водоснабжение восстановлено в полном объеме.

Мария Хоперская