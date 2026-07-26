Из-за аварийного отключения подстанций на Дону задерживаются 89 поездов

Шторм, обрушившийся на Ростовскую область 25 июля, привел к аварийному отключению тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. В результате в пути задержались 89 пассажирских поездов, максимальное опоздание составляет до 8 часов, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Пассажиров, чьи поезда задержаны более чем на 4 часа, обеспечивают питанием. Об изменениях в движении пассажиров уведомляют по СМС.

К ликвидации последствий стихии привлекли более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники. В настоящее время работа тяговых подстанций возобновлена, основные повреждения инфраструктуры устранены.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», проблемы с энергоснабжением зафиксированы как минимум в 15 городах и районах: Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах.

Из-за отключений электроэнергии нарушилась работа водопроводного оборудования. Трудности с водоснабжением испытывают несколько районов Ростова, а также Гуково, Зверево, Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск, Азов, Азовский, Красносулинский и Каменский районы. Число поваленных деревьев исчисляется сотнями.

В ликвидации последствий непогоды в Ростовской области задействовали 362 специалиста экстренных служб. Для скорейшего устранения последствий стихии задействовано от РСЧС 362 человека и 102 единицы техники. Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления штатной подачи электроэнергии всем потребителям.

Непогода отразилась и на транспортном сообщении. В Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра и сильного дождя отключилась тяговая подстанция. Десять поездов были задержаны на срок до двух часов. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

В список задержанных рейсов вошли: № 808 Ростов — Аэропорт Сочи, № 240 Ростов — Дербент, № 8 Санкт-Петербург — Керчь, № 218 Москва — Анапа, № 156 Москва — Анапа, № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 38 Нижний Новгород — Сириус, № 6082 Ростов — Таганрог, № 6027 Азов — Ростов, № 6758 Ростов — Степная.

Мария Хоперская