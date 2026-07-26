Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили БПЛА над Ростовской областью

С 20:00 25 июля до 8:00 26 июля средства противовоздушной обороны перехватили над Ростовской областью украинский БПЛА. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Республике Дагестан Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

Всего за указанный временной промежуток над территорией страны уничтожили 133 БПЛА. О работе ПВО отчитались: в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым. Беспилотник также сбили над акваторией Черного моря.

Мария Хоперская