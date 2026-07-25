Из-за штормового ветра и ливней в Ростове задерживаются 27 поездов

Ураганный ветер и сильный дождь в Ростове-на-Дону привели к тому, что на срок от получаса до четырех часов задерживаются 27 поездов. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Речь идет о следующих рейсах: № 233 Новороссийск — Москва, № 155 Анапа — Москва, № 479 Сухум — Санкт-Петербург, № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург, № 197 Адлер — Москва, № 240 Ростов — Дербент, № 808 Ростов — Аэропорт Сочи, № 304 Москва — Сухум, № 360 Калининград — Адлер, № 146 Москва — Назрань, № 34 Москва — Владикавказ, № 578 Челябинск — Сириус, № 8 Санкт-Петербург — Керчь, № 154 Москва — Ростов, № 504 Уфа — Анапа.

Также задерживаются: № 548 Белгород — Сириус, № 218 Москва — Анапа, № 156 Москва — Анапа, № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 110 Москва — Анапа, № 38 Нижний Новгород — Сириус, № 126 Москва — Новороссийск, № 490 Минск — Анапа, № 36 Санкт-Петербург — Адлер, № 180 Санкт-Петербург — Керчь, № 290 Екатеринбург — Анапа.

Восстановительные работы продолжаются.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», проблемы с энергоснабжением зафиксированы как минимум в 15 городах и районах: Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах.

Из-за отключений электроэнергии нарушилась работа водопроводного оборудования. Трудности с водоснабжением испытывают несколько районов Ростова, а также Гуково, Зверево, Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск, Азов, Азовский, Красносулинский и Каменский районы. Число поваленных деревьев исчисляется сотнями.

В ликвидации последствий непогоды в Ростовской области задействовали 362 специалиста экстренных служб. Для скорейшего устранения последствий стихии задействовано от РСЧС 362 человека и 102 единицы техники. Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления штатной подачи электроэнергии всем потребителям.

Непогода отразилась и на транспортном сообщении. В Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра и сильного дождя отключилась тяговая подстанция. Десять поездов были задержаны на срок до двух часов. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

В список задержанных рейсов вошли: № 808 Ростов — Аэропорт Сочи, № 240 Ростов — Дербент, № 8 Санкт-Петербург — Керчь, № 218 Москва — Анапа, № 156 Москва — Анапа, № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск, № 38 Нижний Новгород — Сириус, № 6082 Ростов — Таганрог, № 6027 Азов — Ростов, № 6758 Ростов — Степная.

Мария Хоперская