В Ростове-на-Дону ливень и шквалистый ветер повалили более 40 деревьев

В Ростове-на-Дону коммунальные и экстренные службы устраняют последствия ливня и шквалистого ветра, поваливших более 40 деревьев и крупных веток. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По его словам, обращения от жителей о последствиях непогоды продолжают поступать. К ликвидации последствий привлечены шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад администраций районов, а также силы ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, к работам подключат спасателей ДПЧС Ростовской области.

Глава администрации поручил руководителям районов оперативно реагировать на обращения горожан и контролировать устранение последствий стихии.

Александр Скрябин призвал жителей соблюдать меры личной безопасности и по возможности не находиться рядом с деревьями, слабо закрепленными конструкциями и линиями электропередачи. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в Ростове-на-Дону сохранятся до 26 июля.

Валерий Климов