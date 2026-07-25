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В Ростове-на-Дону ливень и шквалистый ветер повалили более 40 деревьев

В Ростове-на-Дону коммунальные и экстренные службы устраняют последствия ливня и шквалистого ветра, поваливших более 40 деревьев и крупных веток. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По его словам, обращения от жителей о последствиях непогоды продолжают поступать. К ликвидации последствий привлечены шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад администраций районов, а также силы ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, к работам подключат спасателей ДПЧС Ростовской области.

Глава администрации поручил руководителям районов оперативно реагировать на обращения горожан и контролировать устранение последствий стихии.

Александр Скрябин призвал жителей соблюдать меры личной безопасности и по возможности не находиться рядом с деревьями, слабо закрепленными конструкциями и линиями электропередачи. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в Ростове-на-Дону сохранятся до 26 июля.

Валерий Климов

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