Главные новости к утру 25 июля
В Ростовской области пострадали пять человек при ударах БПЛА.
Кая Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС.
Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак БПЛА.
Пожар от атаки БПЛА в Петербурге потушили.
Дональд Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану, сообщила The New York Times.
Венесуэла выходит из Международного уголовного суда.
Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по населенным пунктам России, включая Ростовскую область, являются частью конфликта с Украиной. Такие атаки регулярно приводят к повреждениям жилых домов, инфраструктуры и нередко к ранениям мирных жителей. Например, в декабре 2025 года в Батайске Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись два частных дома, понадобилась медицинская помощь четверым местным жителям. В августе 2025 года в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА были повреждены окна и балконы в десяти многоэтажных домах, пострадали 13 человек, среди них двое детей. В сентябре 2025 года при атаке БПЛА на Ростовскую область также пострадали два человека с осколочными ранениями, был зафиксирован пожар в частном доме в станице Базковская, и повреждено остекление в Таганроге. Эти incidents привели к тому, что в регионах стали активно штрафовать за публикацию фото и видео последствий ударов БПЛА, поскольку такая информация считается критически важной для организаторов атак, так как по ней они оценивают результаты и планируют будущие действия.