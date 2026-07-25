Главные новости к утру 25 июля

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по населенным пунктам России, включая Ростовскую область, являются частью конфликта с Украиной. Такие атаки регулярно приводят к повреждениям жилых домов, инфраструктуры и нередко к ранениям мирных жителей. Например, в декабре 2025 года в Батайске Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись два частных дома, понадобилась медицинская помощь четверым местным жителям. В августе 2025 года в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА были повреждены окна и балконы в десяти многоэтажных домах, пострадали 13 человек, среди них двое детей. В сентябре 2025 года при атаке БПЛА на Ростовскую область также пострадали два человека с осколочными ранениями, был зафиксирован пожар в частном доме в станице Базковская, и повреждено остекление в Таганроге. Эти incidents привели к тому, что в регионах стали активно штрафовать за публикацию фото и видео последствий ударов БПЛА, поскольку такая информация считается критически важной для организаторов атак, так как по ней они оценивают результаты и планируют будущие действия.