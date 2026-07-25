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Главные новости к утру 25 июля

В Ростовской области пострадали пять человек при ударах БПЛА.

Кая Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС.

Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак БПЛА.

Пожар от атаки БПЛА в Петербурге потушили.

Дональд Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану, сообщила The New York Times.

Венесуэла выходит из Международного уголовного суда.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по населенным пунктам России, включая Ростовскую область, являются частью конфликта с Украиной. Такие атаки регулярно приводят к повреждениям жилых домов, инфраструктуры и нередко к ранениям мирных жителей. Например, в декабре 2025 года в Батайске Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись два частных дома, понадобилась медицинская помощь четверым местным жителям. В августе 2025 года в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА были повреждены окна и балконы в десяти многоэтажных домах, пострадали 13 человек, среди них двое детей. В сентябре 2025 года при атаке БПЛА на Ростовскую область также пострадали два человека с осколочными ранениями, был зафиксирован пожар в частном доме в станице Базковская, и повреждено остекление в Таганроге. Эти incidents привели к тому, что в регионах стали активно штрафовать за публикацию фото и видео последствий ударов БПЛА, поскольку такая информация считается критически важной для организаторов атак, так как по ней они оценивают результаты и планируют будущие действия.

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