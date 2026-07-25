Венесуэла выходит из Международного уголовного суда

Венесуэла запустила процесс выхода из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), сообщил глава МИД республики Феликс Пласенсиа. По его словам, уведомление уже направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Решение о денонсации Римского принято по поручению и.о. президента страны Делси Родригес, добавил он.

«Венесуэла считает, что действия Суда демонстрируют явную географическую предвзятость, которая проявляется в непропорциональной концентрации его работы на странах Африки и Латинской Америки в ущерб Глобальному Югу... Система международного правосудия вместо справедливого применения используется как инструмент для углубления неравенства между народами и игнорирования их права на самоопределение и суверенитет»,— написал господин Пласенсиа в соцсети X.

Представитель пресс-службы МУС сообщил, что руководство организации пока не получало официальных уведомлений о намерении Венесуэлы выйти из Римского статута, передает ТАСС.

В середине июля в Госдепартаменте США объявили о начале кампании Вашингтона по борьбе с МУС. В ведомстве организацию назвали «наднациональным карательным органом» и пообещали ввести против него санкции, отменять визы его сотрудникам, призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту.