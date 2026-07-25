Венесуэла выходит из Международного уголовного суда
Венесуэла запустила процесс выхода из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), сообщил глава МИД республики Феликс Пласенсиа. По его словам, уведомление уже направлено Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Решение о денонсации Римского принято по поручению и.о. президента страны Делси Родригес, добавил он.
«Венесуэла считает, что действия Суда демонстрируют явную географическую предвзятость, которая проявляется в непропорциональной концентрации его работы на странах Африки и Латинской Америки в ущерб Глобальному Югу... Система международного правосудия вместо справедливого применения используется как инструмент для углубления неравенства между народами и игнорирования их права на самоопределение и суверенитет»,— написал господин Пласенсиа в соцсети X.
Представитель пресс-службы МУС сообщил, что руководство организации пока не получало официальных уведомлений о намерении Венесуэлы выйти из Римского статута, передает ТАСС.
В середине июля в Госдепартаменте США объявили о начале кампании Вашингтона по борьбе с МУС. В ведомстве организацию назвали «наднациональным карательным органом» и пообещали ввести против него санкции, отменять визы его сотрудникам, призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту.
Венесуэла не первое государство, которое заявляет о выходе из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) или не признает его компетенцию. Ранее из МУС вышли Бурунди (в 2017 году) и Филиппины (в 2019 году). В 2016 году ЮАР и Гамбия заявляли о планах прекратить сотрудничество с судом, но эти планы не были реализованы. Европейские страны также критиковали МУС, например, Венгрия в 2025 году одобрила закон о выходе из суда после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом, по состоянию на май 2025 года, 124 государства являлись участниками МУС.
Китай, Индия, Израиль и Иран также не признают юрисдикцию МУС, считая его инструментом, ограничивающим суверенитет государств. Россия, как и США, подписала Римский статут (основополагающий документ МУС), но не ратифицировала его, поэтому не является участником суда и не признает его юрисдикцию. Эти страны неоднократно заявляли о политизированности МУС.