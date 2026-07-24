Кая Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС

Евросоюз вызовет исполняющего обязанности постпреда России при ЕС Карена Малаяна из-за последних ударов вооруженных сил РФ по целям на Украине. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ezra Acayan / Pool Photo / AP Фото: Ezra Acayan / Pool Photo / AP

«Мы вызовем представителя России в ЕС из-за сегодняшних ударов, и я предложу дополнительные санкции против военно-промышленного комплекса России»,— написала госпожа Каллас в соцсети Х.

24 июля Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объекту в пригороде Киева. По данным военного ведомства, там демонстрировались беспилотники украинского и иностранного производства. На объекте находились ведущие разработчики и производители беспилотников.