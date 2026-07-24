NYT: Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп провел с главными советниками и членами администрации совещание на тему возможного усиления ударов по Ирану. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

Как отмечает NYT, встреча прошла в момент потенциального перелома в подходе Дональда Трампа к конфликту с Ираном. Подробности обсуждений не раскрываются.

23 июля Дональд Трамп заявил, что рассматривает нанесение массированного удара по иранской территории. Он допустил участие Израиля в возможной операции.