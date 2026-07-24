NYT: Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп провел с главными советниками и членами администрации совещание на тему возможного усиления ударов по Ирану. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / Reuters
Как отмечает NYT, встреча прошла в момент потенциального перелома в подходе Дональда Трампа к конфликту с Ираном. Подробности обсуждений не раскрываются.
23 июля Дональд Трамп заявил, что рассматривает нанесение массированного удара по иранской территории. Он допустил участие Израиля в возможной операции.
Совещания Дональда Трампа по Ирану проходят регулярно на фоне продолжающегося американо-иранского конфликта, а также ирано-израильского конфликта, обострение которых происходит с февраля 2026 года. США ранее наносили удары по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, а в конце февраля 2026 года США и Израиль начали крупную военную операцию против Ирана с целью смены власти. Известно, что в случае атаки Израиля на Иран, США не станут этому препятствовать, но и не будут поддерживать в наступательных операциях.
Бывший президент США неоднократно угрожал нанести по Ирану «очень сильные» и «сокрушительные удары», если Тегеран откажется от переговоров или возобновит ядерную программу. Несмотря на эти угрозы и предыдущие удары, Дональд Трамп одновременно настаивал на переговорах и пытался вернуть Иран за стол переговоров. Он также выражал желание завершить операцию против Ирана как можно скорее. Переговорный процесс осложняется тем, что Тегеран не доверяет обещаниям Вашингтона и считает дипломатические усилия бессмысленными в условиях военной активности.