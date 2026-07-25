Оборот розничной торговли Ростовской области приблизился к 870 млрд рублей

Оборот розничной торговли в Ростовской области по итогам января—мая 2026 года составил 867,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Индекс физического объема оборота розничной торговли в регионе составил 104,5%, что немного ниже среднероссийского показателя (105%). При этом на продукты питания, напитки и табачные изделия пришлось 441,6 млрд руб., или 50,9% общего оборота, а на непродовольственные товары — 425,9 млрд руб., или 49,1%.

Одновременно в Ростовской области продолжил расти рынок платных услуг населению. За январь—май их объем достиг 177,7 млрд руб., а индекс физического объема составил 103,7% к аналогичному периоду прошлого года. В мае жители региона получили платных услуг на 37,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем годом ранее.

Валерий Климов