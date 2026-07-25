Тарифы на грузовые перевозки в Ростовской области выросли на 13,1% с начала года

Индекс тарифов на грузовые перевозки всеми видами транспорта в Ростовской области в мае 2026 года составил 113,1% к декабрю прошлого года. Годом ранее этот показатель находился на уровне 100,3%. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Одновременно объем автомобильных грузоперевозок в регионе сократился. За январь—май перевозчики доставили 81,2 млн т грузов против 83,3 млн т за аналогичный период прошлого года. При этом грузооборот увеличился на 1,9% и составил 1,65 млрд т-км.

Пассажирский транспорт также продемонстрировал положительную динамику. За пять месяцев 2026 года пассажирооборот вырос на 1% к аналогичному периоду прошлого года, а число перевезенных пассажиров достигло 782,1 млн человек против 767,8 млн годом ранее.

Валерий Климов