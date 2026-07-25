Инвестиции крупных и средних предприятий Ростовской области выросли до 85,1 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года достиг 85,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За январь—март прошлого года объем инвестиций крупных и средних организаций составлял 71,1 млрд руб. Несмотря на рост вложений в денежном выражении почти на 14 млрд руб., индекс физического объема инвестиций снизился до 88,5% против 95,1% годом ранее. Это означает, что в сопоставимых ценах реальные инвестиции оказались ниже уровня первого квартала 2025 года.

В целом по экономике региона объем инвестиций в основной капитал сократился со 143,2 млрд до 134,6 млрд руб. Индекс физического объема инвестиций по полному кругу организаций составил 83% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения, в среднем по России этот показатель достиг 85,7%.

Таким образом, положительная динамика номинального объема вложений крупных и средних предприятий не изменила общей тенденции: в реальном выражении инвестиционная активность в Ростовской области продолжила снижаться.

Роман Лаврухин