Инвестиции в основной капитал Ростовской области сократились на 17%

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в Ростовской области по итогам января—марта 2026 года составил 83% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным мониторинга, объем инвестиций по полному кругу организаций сократился с 143,2 млрд до 134,6 млрд руб. В то же время среднероссийский индекс физического объема инвестиций составил 85,7%, тогда как в Ростовской области — 83%.

Иная динамика наблюдалась у крупных и средних предприятий. Несмотря на рост объема вложений с 71,1 млрд до 85,1 млрд руб., в сопоставимых ценах инвестиционная активность продолжила снижаться. Индекс физического объема инвестиций этой категории организаций составил 88,5% против 95,1% годом ранее.

Таким образом, увеличение номинального объема инвестиций не компенсировало влияние роста цен. В результате реальные вложения в основной капитал как по экономике региона в целом, так и среди крупных и средних организаций оказались ниже уровня первого квартала 2025 года.

Роман Лаврухин