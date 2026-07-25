Производство мяса и молока в Ростовской области снизилось, выпуск яиц вырос на 10%

По итогам января—мая 2026 года в Ростовской области сократилось производство мяса и молока, тогда как выпуск куриных яиц продолжил расти. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Наиболее заметное снижение зафиксировано в производстве скота и птицы на убой (в живом весе). За пять месяцев хозяйства всех категорий произвели 124,5 тыс. тонн продукции, что составляет 81,1% от уровня аналогичного периода прошлого года. Производство молока уменьшилось до 281,1 тыс. тонн, или до 97,3% прошлогоднего показателя.

При этом производство яиц продолжило расти. За январь—май в регионе выпущено 597,1 млн штук, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Таким образом, яйца стали единственным из основных видов продукции животноводства, показавшим положительную динамику.

В мониторинге также отмечается сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней, тогда как численность птицы увеличилась. Это соответствует разнонаправленной динамике производства основных видов продукции животноводства в регионе.

Валерий Климов