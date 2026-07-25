Беспилотники сбили над Таганрогским заливом и двумя районами Ростовской области

Средства противовоздушной обороны вечером отразили атаку беспилотников на Ростовскую область, уничтожив БПЛА над акваторией Таганрогского залива, а также в Неклиновском и Октябрьском (сельском) районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Власти уточняют информацию о возможных последствиях атаки.

Господин Слюсарь также сообщил, что режим беспилотной опасности в Ростовской области продолжает действовать. Жителям рекомендовано не находиться на открытых участках, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Валерий Климов