Производство сельхозпродукции в Ростовской области сократилось почти на 18%

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в Ростовской области по итогам января—мая 2026 года составил 82,3% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как в среднем по России показатель сохранился на уровне 100%. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

За первые пять месяцев года объем произведенной в регионе сельхозпродукции составил 74,3 млрд руб. против 90,7 млрд руб. годом ранее. Таким образом, в денежном выражении выпуск сократился более чем на 16 млрд руб.

При этом в документе отмечается, что снижение производства не сопровождалось ростом отпускных цен производителей. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае составил 100% к декабрю 2025 года, тогда как годом ранее достигал 103,2%.

По сравнению с общероссийскими показателями динамика в Ростовской области оказалась значительно слабее. Если в целом по стране сельхозпроизводство за январь—май сохранилось на уровне прошлого года, то в донском регионе выпуск снизился почти на 18%.

Такое расхождение стало одним из наиболее заметных среди ключевых отраслевых показателей, представленных в мониторинге региональной экономики.

Валерий Климов