Стоимость жилья в новостройках Дона превысила 137 тыс. рублей за квадратный метр

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Ростовской области в первом квартале 2026 года достигла 137,1 тыс. руб., увеличившись за квартал на 2,8%. На вторичном рынке средняя цена составила 111,2 тыс. руб., а рост цен оказался практически нулевым — 0,1%. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным мониторинга, за первые три месяца 2026 года цены на первичном рынке выросли сильнее, чем за аналогичный период прошлого года. Индекс цен на новостройки составил 102,8% к концу предыдущего квартала против 102,4% годом ранее. На вторичном рынке, напротив, рост практически остановился: индекс достиг 100,1%, тогда как год назад он составлял 98,4%.

Одновременно изменилась и стоимость строительства жилья. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов снизилась до 44,4 тыс. руб. против 46,7 тыс. руб. годом ранее.

Таким образом, разрыв между стоимостью строительства и рыночными ценами жилья сохраняется значительным. По итогам первого квартала средняя цена квадратного метра на первичном рынке превышала среднюю стоимость строительства более чем в три раза, а на вторичном — более чем в два с половиной раза.

Валерий Климов