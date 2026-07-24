Цены производителей промышленной продукции в Ростовской области ускорили рост

Рост цен производителей промышленной продукции в Ростовской области в мае 2026 года ускорился. Сводный индекс цен производителей промышленных товаров к декабрю 2025 года составил 104,8% против 102,9% за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Наиболее заметный рост цен зафиксирован в добыче полезных ископаемых, где индекс достиг 109,3% против 100,7% годом ранее. В обрабатывающих производствах цены производителей выросли на 5,2%, тогда как в январе—мае 2025 года увеличение составляло 3%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и пара индекс цен составил 101,2%, что ниже прошлогоднего уровня (102,4%). В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов рост цен также замедлился — до 100,8% против 102,3% годом ранее.

В мае по сравнению с апрелем цены производителей промышленных товаров увеличились на 0,5%. Наибольший месячный рост также пришелся на добывающий сектор, где продукция подорожала на 2,4%. В обрабатывающей промышленности цены выросли на 0,5%, тогда как в энергетике и сфере водоснабжения практически не изменились.

Валерий Климов