Индивидуальные застройщики обеспечили более половины введенного в Ростовской области жилья

На долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Ростовской области по итогам января—мая 2026 года пришлось 57,4% общего объема введенного жилья. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ

Всего за пять месяцев в регионе введено в эксплуатацию 906,8 тыс. кв. м жилья. Из них население за счет собственных и привлеченных средств построило 520,1 тыс. кв. м, тогда как предприятия и организации ввели 386,6 тыс. кв. м. Таким образом, частные застройщики обеспечили более половины общего объема жилищного строительства в Ростовской области.

Вместе с тем общий объем ввода жилья в регионе сократился. Индекс жилищного строительства по итогам января—мая составил 89,1% к аналогичному периоду прошлого года. Это ниже среднероссийского показателя, который достиг 96,2%.

В мае в Ростовской области было введено 245,7 тыс. кв. м жилья. По сравнению с апрелем объем вырос почти в полтора раза — индекс составил 149,8%, однако к маю прошлого года показатель оказался ниже — 91,4%.

По данным мониторинга, одновременно в регионе сократился объем приостановленного жилищного строительства. На конец мая он составлял 407 тыс. кв. м против 450,5 тыс. кв. м годом ранее, снизившись примерно на 9,7%.

Валерий Климов