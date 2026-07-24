Строительный комплекс Ростовской области снизил объем выполненных работ до 109,8 млрд рублей

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области, по итогам января—мая 2026 года составил 109,8 млрд руб., что ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

За первые пять месяцев прошлого года объем строительных работ достигал 117,9 млрд руб. Таким образом, показатель в номинальном выражении снизился почти на 8,1 млрд руб., или на 6,9%. Индекс физического объема работ по виду деятельности «Строительство» за январь—май составил 97,2% к аналогичному периоду 2025 года против 86% годом ранее.

В мае отрасль демонстрировала разнонаправленную динамику. По сравнению с апрелем объем строительных работ практически не изменился — индекс составил 98,4%, тогда как к маю прошлого года показатель достиг 119,6%.

Сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения в мае составил 103,2% к декабрю 2025 года против 96,2% годом ранее.

Валерий Климов