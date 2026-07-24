Промышленное производство в Ростовской области сократилось на 3,6%

Индекс промышленного производства в Ростовской области по итогам января—мая 2026 года составил 96,4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным мониторинга, снижение зафиксировано практически во всех основных видах промышленной деятельности. Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 92,3%, в обрабатывающих производствах — 96,7%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха — 94,7%. Рост отмечен только в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, где показатель достиг 104,5%.

Мониторинг также показывает, что промышленность Ростовской области демонстрирует более слабую динамику по сравнению со среднероссийской. Если в регионе индекс промышленного производства за пять месяцев составил 96,4%, то в целом по России — 100,4%. Отставание наблюдается и по отдельным секторам. Так, в обрабатывающих производствах индекс составил 96,7% против 100,3% по стране, в добыче полезных ископаемых — 92,3% против 99,8%, в энергетике — 94,7% против 102,4%. При этом в сфере водоснабжения и обращения с отходами Ростовская область, напротив, превысила общероссийский показатель — 104,5% против 97,2%.

Вместе с тем в мае промышленность региона показала положительную динамику относительно аналогичного месяца прошлого года. Индекс промышленного производства достиг 105,4%, в том числе в обрабатывающих производствах — 106,6%, в энергетике — 103,6%, а в сфере водоснабжения и обращения с отходами — 101,3%. Исключением стала добыча полезных ископаемых, где показатель сохранился ниже уровня мая прошлого года и составил 92,7%

Валерий Климов