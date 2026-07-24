Поступления по автоУСН на Ставрополье выросли почти в 300 раз

Поступления налога по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (автоУСН) в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года составили 1,99 млрд руб., увеличившись в 297,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За январь—июнь прошлого года поступления по автоУСН составляли 6,7 млн руб. Таким образом, за год они выросли на 1,98 млрд руб.

Одновременно значительно увеличилось и число пользователей специального налогового режима. По состоянию на 1 июля 2026 года автоУСН применяли 6574 налогоплательщика против 311 годом ранее.

При этом по другим специальным налоговым режимам динамика оказалась менее выраженной. Количество плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, за год выросло с 95,6 тыс. до 99,3 тыс., тогда как число пользователей патентной системы налогообложения сократилось с 27 тыс. до 24,8 тыс., а единого сельскохозяйственного налога — с 3,7 тыс. до 3,6 тыс.

Всего поступления по специальным налоговым режимам в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года составили 13,86 млрд руб., что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Роман Лаврухин