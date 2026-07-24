Число самозанятых на Ставрополье превысило 260 тыс. человек

Количество жителей Ставропольского края, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по состоянию на 1 июля 2026 года достигло 261 тыс. человек, увеличившись за год более чем на 30%. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Годом ранее, по данным налоговой службы, в регионе насчитывалось около 200 тыс. самозанятых. Таким образом, за год их число выросло на 61 тыс. человек.

Одновременно увеличились и поступления от налога на профессиональный доход. По итогам первого полугодия 2026 года они составили 974,3 млн руб., что на 29,5%, или 221,8 млн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В УФНС также отмечают, что специальный налоговый режим продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся. Вместе с тем наиболее высокие темпы роста среди специальных налоговых режимов зафиксированы у автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН), поступления по которой за первое полугодие увеличились почти в 300 раз.

Роман Лаврухин