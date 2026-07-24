В Ростове суд вынес приговор заключенному за участие в терсообществе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу Рамазана Курбанова по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доказано, что в 2013 году иное лицо создало террористическое сообщество на территории исправительной колонии в Калмыкии. Во время отбывания наказания подсудимый добровольно присоединился к нему. При этом отмечается, что, являясь активным участником сообщества, Курбанов обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, проводимые познаниями по литературе, признанной судами экстремистскими материалами. Кроме того, осужденный сам проводил подобные лекции.

К вынесенному ранее приговору в городе Дербент Южный окружной военный суд добавил 11,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев