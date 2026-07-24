Корпорация развития Курской области подала шесть исков к подрядчикам на 1,3 млрд

АО «Корпорация развития Курской области» обратилось в Арбитражный суд Курской области с шестью исками к подрядным организациям на общую сумму 1,28 млрд руб. Все споры связаны с исполнением договоров подряда, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Подробности споров в материалах дел не раскрываются, иски пока не приняты к производству. Требования заявлены к ряду местных юрлиц:

самый крупный иск — к застройщику ООО «СК Спецпрофстрой» Игоря Мая — на 424,5 млн руб. В конце февраля и начале марта компания подавала два иска к корпорации на 389,7 млн руб. Дела были объединены, а затем заявление было возвращено истцу в связи с тем, что он не оплатил госпошлину;

с поставщика стройматериалов ООО «ПСХ» Елены Мышко корпорация требует 212,6 млн руб., ранее стороны не встречались в суде;

с производителя металлоконструкций ООО «Стройтехногрупп» Виктора Головченко — 197,7 млн руб. Ранее стороны не встречалась в суде. Компания была замешана в деле о коррупции при строительстве оборонительных линий на границе с Украиной. Дмитрий Шубин, проходящий по делу в качестве посредника в передаче взятки бывшему курскому вице-губернатору Алексею Дедову рассказал на суде, что в схему передачи откатов для «решения деликатных вопросов» его включил господин Головченко, для которого он выступил «нужным и полезным кумом»;

с ООО «ТД Курск» Дениса Федорова (розничная торговля в неспециализированных магазинах) — 184,3 млн руб. В марте подрядчик обращался в суд с иском к курской корпорации на 51,8 млн руб., суд отказал в иске, подробности дела не разглашаются;

с застройщика ООО «Комплектстроймонтаж» Сергея Евглевского корпорация требует 133,5 млн руб. Ранее стороны не встречались в суде;

единственная неместная организация, получившая иск,— столичный застройщик ООО «Гамино» Грачьи Мурадян, заявленные требования — 124,7 млн руб. Ранее компании не встречались в суде.

АО «Корпорация развития Курской области» находится в процессе ликвидации, который должен завершиться до 1 сентября 2026 года. Решение было принято акционерами в октябре прошлого года после того, как глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В середине и конце июля корпорация подала суммарно 15 исков к подрядчикам на общую сумму более 5 млрд руб.

Ульяна Ларионова