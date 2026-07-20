Курская корпорация развития судится с девятью компаниями за почти 3 млрд рублей

В Арбитражный суд Курской области с начала прошлой недели поступило девять исков ликвидируемого на фоне уголовных дел АО «Корпорация развития Курской области» к шести местным, двум столичным и одной ивановской компаниям. Совокупная сумма требований по всем заявлениям составляет 2,6 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Шесть из девяти исков пока не приняты к производству. Оставшиеся три — оставлены без движения из-за различных процессуальных нарушений при подаче. Нарушения по двум из них предложено устранить до 5 августа, а по третьему — до 31 августа. Суть возникших претензий не раскрывается во всех случаях. С семью из девяти компаний курская корпорация развития ранее не встречалась в судах.

Наиболее крупный иск — на 1,4 млрд руб. — предъявлен ивановскому ООО «Энерго рессурс» Дениса Федорова, специализирующемуся на работе котельных. С этой компанией корпорация судится уже в восьмой раз с 2024 года. Предыдущий иск был предъявлен «Энерго рессурсу» в мае. Требования по нему не раскрываются, а заседания проходят в закрытом режиме. Ближайшее запланировано на 27 июля.

Дениса Федорова, специализирующемуся на работе котельных. С этой компанией корпорация судится уже в восьмой раз с 2024 года. Предыдущий иск был предъявлен «Энерго рессурсу» в мае. Требования по нему не раскрываются, а заседания проходят в закрытом режиме. Ближайшее запланировано на 27 июля. Со столичного застройщика ООО «Северный вектор» Владимира Виноградова корпорация требует 423 млн руб.

Владимира Виноградова корпорация требует 423 млн руб. С дорожного подрядчика ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» », чьи учредители не раскрываются, — 412 млн руб.

», чьи учредители не раскрываются, — 412 млн руб. Со столичного торговца оборудованием ООО «Промальянс» Валерия Маеева — 180 млн руб.

Валерия Маеева — 180 млн руб. С местного застройщика ООО «Стройтрест» Олега Белашова — 128 млн руб.

Олега Белашова — 128 млн руб. С еще одного местного дорожника ООО «Рыльское ДРСУ» Максима Клевцова, Юрия Букина и Елены Чертковой — 124 млн руб.

Максима Клевцова, Юрия Букина и Елены Чертковой — 124 млн руб. Со строительного ООО «Курская бетонная компания» Андрея Чаркина — 74 млн руб. В прошлом году компании уже дважды судились, причем истцом выступал застройщик. Речь шла о долге по договору подряда, заключенному в 2023 году. Однако суд вернул иск компании, так как та не уплатила госпошлину.

Андрея Чаркина — 74 млн руб. В прошлом году компании уже дважды судились, причем истцом выступал застройщик. Речь шла о долге по договору подряда, заключенному в 2023 году. Однако суд вернул иск компании, так как та не уплатила госпошлину. Меньше всего корпорация хочет взыскать со столичного застройщика ООО «Корвус» Михаила Михеева — 66 млн руб.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что курская корпорация развития судится с контрагентами за 2,5 млрд руб. Иски были поданы к четырем местным строительным компаниям, столичному торговцу текстилем и курскому предпринимателю.

АО «Корпорация развития Курской области» находится в процессе ликвидации, который должен завершиться до 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение было принято акционерами в октябре 2025 года после того, как глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Егор Якимов