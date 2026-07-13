Курская корпорация развития судится с контрагентами за 2,5 млрд рублей

В Арбитражный суд Курской области с начала июля поступило шесть исков ликвидируемого на фоне уголовных дел АО «Корпорация развития Курской области» к четырем местным строительным компаниям, столичному торговцу текстилем и курскому предпринимателю. Совокупный объем требований по всем заявлениям составляет 2,5 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Во всех случаях подробности образования претензий не раскрываются. Ранее курская корпорация развития не встречалась в судах ни с одной из сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самый крупный иск на 929 млн руб. поступил к курскому предпринимателю Денису Елькову , директору и владельцу местного же перевозчика ООО «Трансавто». Суд оставил заявление без движения из-за процессуальных нарушений при подаче. Их предложено устранить до 31 августа.

, директору и владельцу местного же перевозчика ООО «Трансавто». Суд оставил заявление без движения из-за процессуальных нарушений при подаче. Их предложено устранить до 31 августа. Еще 714 млн руб. корпорация хочет взыскать с местной строительно-монтажной компании ООО «Интергазоил» Владимира Бычихина и Андрея Топорова. Заявление также было оставлено без движения из-за нарушений при подаче. Устранить их предложено до 28 августа.

Владимира Бычихина и Андрея Топорова. Заявление также было оставлено без движения из-за нарушений при подаче. Устранить их предложено до 28 августа. С местного застройщика ООО «Курсктехнострой» Андрея Медведева, Сергея Брынцева и Инны Верхановой АО требует 296 млн руб. При подаче иска корпорация также допустила ряд нарушений, из-за которых он был оставлен без движения. Срок устранения — также до 28 августа.

Андрея Медведева, Сергея Брынцева и Инны Верхановой АО требует 296 млн руб. При подаче иска корпорация также допустила ряд нарушений, из-за которых он был оставлен без движения. Срок устранения — также до 28 августа. С другой местной строительной фирмы ООО «Строитель» Андрея Черникова корпорация хочет взыскать 289 млн руб. В судебной документации отмечается, что обстоятельства дела могут представлять собой гостайну в области обороны. Иск был принят к производству, заседание по нему назначено на 29 июля. Корпорации также предоставили отсрочку на уплату госпошлины.

Андрея Черникова корпорация хочет взыскать 289 млн руб. В судебной документации отмечается, что обстоятельства дела могут представлять собой гостайну в области обороны. Иск был принят к производству, заседание по нему назначено на 29 июля. Корпорации также предоставили отсрочку на уплату госпошлины. Иск на 158 млн руб. поступил в отношении еще одной курской стройфирмы — ООО «Промтехнология46» Евгения Петрухина и Олега Пустового. Пока он не принят к производству.

Евгения Петрухина и Олега Пустового. Пока он не принят к производству. Меньше всего АО требует со специализирующегося на оптовой торговле текстильными изделиями столичного ООО «ТД Меркурий» Марии Ивашко— 125 млн руб. Иск был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений при подаче. Нарушения предложено устранить до 28 августа.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал о еще одном иске курской корпорации развития — к московскому производителю дверей и окон ООО «Сафети проект». Сумма требований по нему составляет 200 млн руб.

АО «Корпорация развития Курской области» находится в процессе ликвидации, который должен завершиться до 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение было принято акционерами в октябре 2025 года после того, как глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Егор Якимов